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Эдуардо Бериццо: игра с "Краснодаром" - матч жизни и смерти
Главный тренер испанской "Сельты" Эдуардо Бериццо заявил, что ответная игра с "Краснодаром" в рамках 1/8 финала Лиги Европы станет для его футболистов крайне важным.
"Поединок в Краснодаре имеет огромную важность, ведь это матч жизни и смерти. Но мы привыкли играть в середине недели, очень быстро восстанавливаться. Надеемся вернуться из России с улыбками на лицах", - цитирует Бериццо официальный сайт УЕФА.
"Поединок в Краснодаре имеет огромную важность, ведь это матч жизни и смерти. Но мы привыкли играть в середине недели, очень быстро восстанавливаться. Надеемся вернуться из России с улыбками на лицах", - цитирует Бериццо официальный сайт УЕФА.
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