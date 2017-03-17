Игорь Шалимов: будем надеяться, что матчи против "Сельты" сделали нас сильнее (видео)

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов – об игре его команды против испанской "Сельты".







Как и ожидалось, и для нас и для них это была тяжёлая, вязкая игра, – заявил специалист. – У «Сельты» было много длинных передач, было много борьбы в центре поля. Это была тяжелая игра, но мы этого ожидали. При счёте 0:0 у нас были опасные удары по воротам, когда мы могли попасть в створ. Могли попасть, но не попали. Явных моментов у нас не было.



Во втором тайме нам надо было забивать. Вышел Мамаев на усиление, но мы пропустили гол. Сказалось тут мастерство соперника. Много контратак мы не пропустили. В целом, "Сельта" заслуженно прошла дальше. Плюс мы потеряли Рамиреса на разминке, это ограничило нас на фланге очень сильно. Где-то в ущерб атаке мы на фланг поставили Мартыновича. Все равно мы удовлетворены и будем надеяться, что эти игры сделали нас сильнее. Нам надо немного погрустить сегодня, а завтра-послезавтра восстанавливаться и готовиться к "Уфе". Один турнир у нас теперь.



– "Сельта" действительно сильнее или её проход – это стечение обстоятельств?

– Я думаю, что по итогам двух игр они заслуженно прошли. Надо это признать. А как раз моменты тут и решают: гол на последней минуте в первой игре. На этом уровне эти моменты делают разницу в результате. Они нам забили четыре мяча, а мы им – один. А по моментам, если так взять, это была более-менее равная игра. Может, с преимуществом соперника, но не на четыре мяча. Становиться сильнее мы можем только через такие игры. Жаль, конечно, что не прошли дальше. Это был не самый сильный соперник, но команда квалифицированный.



Источник: www.rusfootball.info