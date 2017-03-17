"Ростов" уступил "Манчестер Юнайтед" и выбыл из Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" на выезде с минимальным счетом уступил "Манчестер Юнайтед" и завершил участие в турнире.



Лига Европы. 1/8 финала



Матч 1 - 1:1



"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" - 1:0



Гол: Мата, 70.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Смоллинг, Валенсия, Рохо, Блинд (Джонс, 63), Эррера, Погба (Феллаини, 48), Мата, Мхитарян, Ибрагимович.



"Ростов": Медведев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев, 81), Терентьев, Препелицэ (Девич, 79), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 61).



Предупреждения: Бухаров, 87.