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"Ростов" уступил "Манчестер Юнайтед" и выбыл из Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" на выезде с минимальным счетом уступил "Манчестер Юнайтед" и завершил участие в турнире.

Лига Европы. 1/8 финала

Матч 1 - 1:1

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" - 1:0

Гол: Мата, 70.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Смоллинг, Валенсия, Рохо, Блинд (Джонс, 63), Эррера, Погба (Феллаини, 48), Мата, Мхитарян, Ибрагимович.

"Ростов": Медведев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев, 81), Терентьев, Препелицэ (Девич, 79), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 61).

Предупреждения: Бухаров, 87.
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:58
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№58 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:27) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: dryhnozaurus
Один вопрос - кто больше сейвов сделал - Ромеро или Медведев?

там пару ударов было опасных у Ростова в створ,и то один из них со стандарта,второй навес на Бухарова прошел,по общему соотношению ударов 16:5 и этого могло бы не быть не сбавь в концовке намеренно давление МЮ,вот и вся статистика,а так не в одном игровом компоненте Ростов не превзошел МЮ
Регистрация: 9.03.2017
№57 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 02:16) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Manchester United
Цитата: dryhnozaurus
Ну так ты Ростов упрекаешь за это же. Рассуждай одинаково применительно к обеим командам. Два офигительных тактика сошлись. Увы для русских, к счастью для англичан - а МЮ состав значительно богаче. У Бердыева на лавке Феллаини не сидит, к сожалению.

с владением 80 на 20,все таки сложно на что то расчитывать в таких играх

Один вопрос - кто больше сейвов сделал - Ромеро или Медведев? smirk
Регистрация: 12.06.2016
№56 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:15) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: dryhnozaurus
Ну так ты Ростов упрекаешь за это же. Рассуждай одинаково применительно к обеим командам. Два офигительных тактика сошлись. Увы для русских, к счастью для англичан - а МЮ состав значительно богаче. У Бердыева на лавке Феллаини не сидит, к сожалению.

с владением 80 на 20,все таки сложно на что то расчитывать в таких играх
Регистрация: 9.03.2017
№55 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 02:13) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Manchester United
Цитата: dryhnozaurus
хватит бредить. МЮ выиграл эту игру, когда Маур поставил автобус. МЮ просто отошел назад и начал караулить ошибку Ростова, стоя на своей половине поля. Вот как-то так, исходя из твоей собственной системы координат должна выглядеть эта победа МЮ.

Маур грамотно отдал мяч,показывая что в концовке его и 0:0 устроит,зачем ему лишние риски,а Ростов просто не умеет играть первым номером,вот и вся система координат,одно дело стоять и ждать чужих ошибок,а другое дело самим созидать,ты хочешь чтобы Маур зная как играет Ростов,оголтело бежал вперед все 90 минут,давили давили,не забили свои моменты,дальше тактически перестроились

Ну так ты Ростов упрекаешь за это же. Рассуждай одинаково применительно к обеим командам. Два офигительных тактика сошлись. Увы для русских, к счастью для англичан - а МЮ состав значительно богаче. У Бердыева на лавке Феллаини не сидит, к сожалению.
Касательно Баварии в первом матче - нихрена там было не ясно пока левый пенальти не поставили, после которого раскрылись. Первые полчаса игра была равная.
Регистрация: 12.06.2016
№54 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:12) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: dryhnozaurus
хватит бредить. МЮ выиграл эту игру, когда Маур поставил автобус. МЮ просто отошел назад и начал караулить ошибку Ростова, стоя на своей половине поля. Вот как-то так, исходя из твоей собственной системы координат должна выглядеть эта победа МЮ.

Маур грамотно отдал мяч,показывая что в концовке его и 0:0 устроит,зачем ему лишние риски,а Ростов просто не умеет играть первым номером,вот и вся система координат,одно дело стоять и ждать чужих ошибок,а другое дело самим созидать,ты хочешь чтобы Маур зная как играет Ростов,оголтело бежал вперед все 90 минут,давили давили,не забили свои моменты,дальше тактически перестроились

Цитата: dryhnozaurus
Баварию они выносами победили? Ну почему у нас столько людей горазды тупо обсирать тех, кто может чуть ли не на заказ обыгрывать сильнейшие клубы Европы и мира, и уж как минимум всегда давать им бой...

Бавария на тот момент обеспечила выход из группы,плюс играли на огороде,в домашней игре Бавария разгромила Ростов без шансов,потому что в группе ничего было не ясно
Регистрация: 9.03.2017
№53 Написал: 4 звезды (Сегодня, 02:09) #
  • 0
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Цитата: Manchester United
пусть будет так,я соглашусь с тобой,чтобы тебе не было сильно обидно

знаешь, а я вовсе и не болею за ростов, слишком многих наших они травмировали не по детски
Регистрация: 7.12.2016
№52 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 02:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Manchester United
Цитата: 4 звезды
ну нельзя не отметить силу Бердыева и быстрый прогресс ростова

прогресс есть,но такой футбол в плане качества игры,не каждый болельщик примет,разрушать легче чем созидать

хватит бредить. МЮ выиграл эту игру, когда Маур поставил автобус. МЮ просто отошел назад и начал караулить ошибку Ростова, стоя на своей половине поля. Вот как-то так, исходя из твоей собственной системы координат должна выглядеть эта победа МЮ.
Цитата: Antip7
Дело не в том, что Ростов слабый.. это абсолютно нормальный клуб. Дело в том, что как только появляется сильный соперник, ростовчане начинают играть на вынос, хотя умеют играть и в пас и в прессинг. Игроки начинают тушеваться, играть назад, когда есть вариант обострения вперед. Больше себя загоняют лишними касаниями мяча, что еще больше приводит к обрезам. Где нужно сыграть проще -усложняют.
Этот Манчестер выдохшийся. Хотя он уже вышел из кризиса, но стабильных оборотов не набрал. После "Челси" его нужно было брать нахрапом.

Баварию они выносами победили? Ну почему у нас столько людей горазды тупо обсирать тех, кто может чуть ли не на заказ обыгрывать сильнейшие клубы Европы и мира, и уж как минимум всегда давать им бой...
Регистрация: 12.06.2016
№51 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:01) #
  • -1
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: 4 звезды
мне тоже нравится красивая игра, но против цифр на табло не попрешь, а они говорят о том, что мю с превеликим трудом обыграл ростов по сумме двух матчей

пусть будет так,я соглашусь с тобой,чтобы тебе не было сильно обидно wink
Регистрация: 9.03.2017
№50 Написал: 4 звезды (Сегодня, 01:59) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Manchester United
качества игры,

мне тоже нравится красивая игра, но против цифр на табло не попрешь, а они говорят о том, что мю с превеликим трудом обыграл ростов по сумме двух матчей blush
Регистрация: 7.12.2016
№49 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:48) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: 4 звезды
ну нельзя не отметить силу Бердыева и быстрый прогресс ростова

прогресс есть,но такой футбол в плане качества игры,не каждый болельщик примет,разрушать легче чем созидать
Регистрация: 9.03.2017
№48 Написал: 4 звезды (Сегодня, 01:46) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Manchester United
но и далеко не топ клуб

ну нельзя не отметить силу Бердыева и быстрый прогресс ростова
Регистрация: 7.12.2016
№47 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:38) #
  • 0
  •  (2)

Дело не в том, что Ростов слабый.. это абсолютно нормальный клуб. Дело в том, что как только появляется сильный соперник, ростовчане начинают играть на вынос, хотя умеют играть и в пас и в прессинг. Игроки начинают тушеваться, играть назад, когда есть вариант обострения вперед. Больше себя загоняют лишними касаниями мяча, что еще больше приводит к обрезам. Где нужно сыграть проще -усложняют.
Этот Манчестер выдохшийся. Хотя он уже вышел из кризиса, но стабильных оборотов не набрал. После "Челси" его нужно было брать нахрапом.
Регистрация: 29.08.2016
№46 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:38) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: freddyk
Бердыев приехал не проигрывать 1:0, а выигрывать. И только такой тактикой он это мог сделать. Играй он в открытый футбол, счёт мог бы быть неприличным.

соглашусь,но и о достойном поражение не понимаю эпитетов,достойно только по счету,но не по игре

Цитата: TM_Rostov
Ты радуешься как ребёнок .. ну конечно Великий МЮ выиграл Ростов за две игры с преимуществом в один мяч.. не стыдно самому то? Не позорься уж

дело не в том во сколько мячей выиграл МЮ,ниже человек написал,что играй Ростов в футбол,счет был бы крупным в пользу МЮ,но смысл то один и тот же,МЮ справедливо прошел дальше
Регистрация: 9.03.2017
№45 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 01:35) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Manchester United
Цитата: 4 звезды
Цитата: Manchester United
а Бердыев только автобус,

ну спарту они раскатали как детей, а это далеко не самый слабый клуб в европе

но и далеко не топ клуб


Ты радуешься как ребёнок .. ну конечно Великий МЮ выиграл Ростов за две игры с преимуществом в один мяч.. не стыдно самому то? Не позорься уж
Регистрация: 21.09.2015
№44 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 01:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Manchester United
Цитата: 4 звезды
а чего притихать, команда стоящая на вылет в рфпл пару сезонов назад, сегодня один мяч уступает мю, финансовые возможности которого с ростовом несовместимы

а смысл проходить в эту стадию чтобы стоять у штрафной чтобы проиграть 1:0?Никакого намека на комбинационную игру,бей вперед,а там поборемся,может отскочит от Бухарова,это не футбол,Моуриньо сам может автобусы ставить,но и атаку умеет ставить,а Бердыев только автобус,в этом вся разница,а то что денег меньше у кого то,так это не проблемы МЮ


Бердыев приехал не проигрывать 1:0, а выигрывать. И только такой тактикой он это мог сделать. Играй он в открытый футбол, счёт мог бы быть неприличным.
Регистрация: 15.03.2012
№43 Написал: savel Ялта, Республика Крым (Сегодня, 01:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
freddyk

Желаю Спартаку в ЛЧ хотя бы как Ростов сыграть. Для начала Баварию вынести.

Спасибо за пожелание,но пока рановато.Мы туда еще не вышли.
Регистрация: 17.02.2016
№42 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: 4 звезды
Цитата: Manchester United
а Бердыев только автобус,

ну спарту они раскатали как детей, а это далеко не самый слабый клуб в европе

но и далеко не топ клуб
Регистрация: 9.03.2017
№41 Написал: 4 звезды (Сегодня, 01:30) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Manchester United
а Бердыев только автобус,

ну спарту они раскатали как детей, а это далеко не самый слабый клуб в европе
Регистрация: 7.12.2016
№40 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:27) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Looka
Цитата: Manchester United
это не на огороде играть,МЮ почти ничего не дал сделать Ростову,пару раз пробили за 90 минут,автобусы все научились ставить,а в футбол играть могут далеко не все,хоть попритихнут всякие эксперты про могучего Бердыева,Моуриньо по всем статьям переиграл Бердыева,игра весь матч шла в одни ворота,в первом тайме 80 на 20% процент владения и кто то говорит Ростов не автобус sweat_smile

Ничего, что играли без 4 игроков основы? Ничего, что в запасе было 3 игрока всего? Ничего, что "великий МЮ" смог забить, только после нелепой ошибки Наваса в центре поля?
Ладно, пусть на твоей совести остается. Команде низкий поклон за евросезон! Молодцы, МУЖИКИ!!!

МЮ тоже играл в Ростове не оптимальным составом,но класс решает,дело не в том у кого больше проблем,а дело в том во что приехал играть Ростов,напомнили ЦСКА в ЛЧ,все заточено не на победу,а лишь бы меньше пропустить
Регистрация: 9.03.2017
№39 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 01:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: TM_Rostov
Спасибо за Евросезон! Молодцы!

А всем критикам могу пожелать, чтобы они вышли в еврокубке и громили за один сезон Баварию , Атлетико , МЮ, Аякс, Андерлехт, ПСВ. Спарту и показывали феерический атакующий футбол брали все кубки .. я буду только рад ... ну и очки в копилку побольше принесли ...

Точно земляк!
Регистрация: 14.08.2010
№38 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 01:25) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: savel
Поздравляю Фк Ростов и его болельщиков с прекрасной игрой!Желаю в следующем сезоне разыграть со Спартаком чемпионство)


Желаю Спартаку в ЛЧ хотя бы как Ростов сыграть. Для начала Баварию вынести stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.03.2012
№37 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 01:24) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Химки»
Супер!! Фантастика!! Фантастика!..Будь то Ростов " всю жизнь играет в Евро турнирах и сотый матч проводит в Манчестере против МЮ" с Моуриньо.Ростов посадил вес Манчестер на бананы и валидол...я бы всех футболистов Ростова" с Рос.паспортом взял бы в сборную.Начиная от Медведева заканчивая Баирамианом,который не чуть не хуже Мхитарияна..Ростов" это чудо,при этом не было Джанаева. Граната,Гацкана и Калачева...единственный упрек в этом матче не надо было убирать с поля Азмуна,или же так рано не надо было его менять..
как время бежит ..ровно 4 года назад 15 марта если память не изменяет,так же в это время ,так же в Англии проиграв также "Юнайтеду" но Ньюкаслу 0:1,пропустивший мяч на последних минутах выбили так же с 1/8 лиги Евро "Анжи"..
Регистрация: 17.03.2008
№36 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 01:23) #
  • +5
  •  (7)

Спасибо за Евросезон! Молодцы!

А всем критикам могу пожелать, чтобы они вышли в еврокубке и громили за один сезон Баварию , Атлетико , МЮ, Аякс, Андерлехт, ПСВ. Спарту и показывали феерический атакующий футбол брали все кубки .. я буду только рад ... ну и очки в копилку побольше принесли ...
Регистрация: 21.09.2015
№35 Написал: Manchester United (Сегодня, 01:23) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: 4 звезды
а чего притихать, команда стоящая на вылет в рфпл пару сезонов назад, сегодня один мяч уступает мю, финансовые возможности которого с ростовом несовместимы

а смысл проходить в эту стадию чтобы стоять у штрафной чтобы проиграть 1:0?Никакого намека на комбинационную игру,бей вперед,а там поборемся,может отскочит от Бухарова,это не футбол,Моуриньо сам может автобусы ставить,но и атаку умеет ставить,а Бердыев только автобус,в этом вся разница,а то что денег меньше у кого то,так это не проблемы МЮ
Регистрация: 9.03.2017
№34 Написал: savel Ялта, Республика Крым (Сегодня, 01:21) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Поздравляю Фк Ростов и его болельщиков с прекрасной игрой!Желаю в следующем сезоне разыграть со Спартаком чемпионство)
Регистрация: 17.02.2016
№33 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:21) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: freddyk
Цитата: Antip7
Извините, но статистика 80/20, при том, что нужно забивать ростовчанам, это перебор


Посмотрите статистику Андерлехт- Зенит. Ну и где Зенит?


Да про это вообще говорить страшно)) Как и про Спартак и ЦСКА и Краснодар. Последний при Кононове хоть на команду был похож.
Регистрация: 29.08.2016
№32 Написал: rusll (Сегодня, 01:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Manchester United
это не на огороде играть,МЮ почти ничего не дал сделать Ростову,пару раз пробили за 90 минут,автобусы все научились ставить,а в футбол играть могут далеко не все,хоть попритихнут всякие эксперты про могучего Бердыева,Моуриньо по всем статьям переиграл Бердыева,игра весь матч шла в одни ворота,в первом тайме 80 на 20% процент владения и кто то говорит Ростов не автобус sweat_smile

иди руку смени ,тупица, а Ростов кремни , так держать!
Регистрация: 2.03.2017
№31 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 01:20) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо,ребята,за праздник,даже немного горький!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№30 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 01:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Извините, но статистика 80/20, при том, что нужно забивать ростовчанам, это перебор


Посмотрите статистику Андерлехт- Зенит. Ну и где Зенит?
Регистрация: 15.03.2012
№29 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 01:19) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы ростовчане, что отличает команды Бердыева, это отсутствие обреченности, и никакого комплекса перед большой командой. Чего то им не хватило для победы, может более смелой тактики, Калачева и Гацкана, опыта, что об этом сейчас говорить, но то, что они могли пройти этот МЮ, вполне. Кипер молодец, и тот, и наш.
Ждём новостей о джентельменском отношении к нашим болельщикам, без этого никак, нежто всё чин чином...?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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