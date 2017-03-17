"Ростов" уступил "Манчестер Юнайтед" и выбыл из Лиги Европы

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:40
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (1)
Александр Бубнов: если бы "Краснодар" играл оптимальным составом, "Сельта" была бы ему по зубам (1)
00:33
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
Эдуардо Бериццо: мы планировали прессинговать полузащитников "Краснодара", ребята всё исполнили на 150% (видео)
00:16
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (2)
Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают (2)
Вчера 23:56
Вандерсон: станет ли теперь полегче в чемпионате? Нет (1)
Вандерсон: станет ли теперь полегче в чемпионате? Нет (1)
Вчера 23:40
Ари: Миранчук - один из самых талантливых игроков России (3)
Ари: Миранчук - один из самых талантливых игроков России (3)
Вчера 23:00
Ари: всегда приятно забивать, в том числе "Спартаку" (6)
Ари: всегда приятно забивать, в том числе "Спартаку" (6)
Вчера 22:54
"Краснодар" проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы (32)
"Краснодар" проиграл "Сельте" и вылетел из Лиги Европы (32)
Вчера 21:27
Гелор Канга может перейти в "Спартак" (39)
Гелор Канга может перейти в "Спартак" (39)
Вчера 21:21
"Крылья Советов" внесли в заявку Артема Громова
"Крылья Советов" внесли в заявку Артема Громова
Вчера 20:09
Павел Мамаев начнёт матч с "Сельтой" на скамейке запасных (6)
Павел Мамаев начнёт матч с "Сельтой" на скамейке запасных (6)
Вчера 19:55
Сборная Крыма выиграла турнир "Крымская весна" (1)
Сборная Крыма выиграла турнир "Крымская весна" (1)
Вчера 19:35
Ромелу Лукаку: я – один из лучших форвардов в мире (9)
Ромелу Лукаку: я – один из лучших форвардов в мире (9)
Вчера 18:35
Дмитрий Торбинский может перейти в тульский "Арсенал" (3)
Дмитрий Торбинский может перейти в тульский "Арсенал" (3)
Вчера 18:20
"Крылья Советов" пригласили школьников на матч с "Ростовом" (1)
"Крылья Советов" пригласили школьников на матч с "Ростовом" (1)
Вчера 18:06
Роман Павлюченко не сыграет с "Рубином" (2)
Роман Павлюченко не сыграет с "Рубином" (2)
Вчера 16:45
Фернандо Муслера может перебраться в "Челси" (1)
Фернандо Муслера может перебраться в "Челси" (1)
"Ростов" уступил "Манчестер Юнайтед" и выбыл из Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" на выезде с минимальным счетом уступил "Манчестер Юнайтед" и завершил участие в турнире.
Лига Европы. 1/8 финала
Матч 1 - 1:1
"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" - 1:0
Гол: Мата, 70.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Смоллинг, Валенсия, Рохо, Блинд (Джонс, 63), Эррера, Погба (Феллаини, 48), Мата, Мхитарян, Ибрагимович.
"Ростов": Медведев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев, 81), Терентьев, Препелицэ (Девич, 79), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 61).
Предупреждения: Бухаров, 87.
Лига Европы. 1/8 финала
Матч 1 - 1:1
"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" - 1:0
Гол: Мата, 70.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Смоллинг, Валенсия, Рохо, Блинд (Джонс, 63), Эррера, Погба (Феллаини, 48), Мата, Мхитарян, Ибрагимович.
"Ростов": Медведев, Мевля, Навас, Кудряшов, Байрамян (Киреев, 81), Терентьев, Препелицэ (Девич, 79), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 61).
Предупреждения: Бухаров, 87.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.