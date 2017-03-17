Сергей Семак пришел в гости к студентам в Нефтяной университет (видео)

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после занятия своей команды отправился в Нефтяной университет. Специалист рассказал студентам о себе, своей карьере и ответить на вопросы.В результате встреча продлилась почти полтора часа и вылилась в глубокий и обстоятельный разговор не только о будущем Сергея Семака и ФК "Уфа", но и всего российского футбола.Семак прокомментировал свой визит: "Тупиковых вопросов не было, все вопросы интересные. Встреча мне понравилась, очень живое общение. Много желающих что-то узнать, спросить. Не было никого, кто пришёл бы сюда случайно".