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Сергей Семак пришел в гости к студентам в Нефтяной университет (видео)

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после занятия своей команды отправился в Нефтяной университет. Специалист рассказал студентам о себе, своей карьере и ответить на вопросы.

В результате встреча продлилась почти полтора часа и вылилась в глубокий и обстоятельный разговор не только о будущем Сергея Семака и ФК "Уфа", но и всего российского футбола.

Семак прокомментировал свой визит: "Тупиковых вопросов не было, все вопросы интересные. Встреча мне понравилась, очень живое общение. Много желающих что-то узнать, спросить. Не было никого, кто пришёл бы сюда случайно".



ФК "Уфа"
Теги: Уфа Семак
Сегодня, 09:53
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