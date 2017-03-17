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Лукас Подольски в последний раз вызван в сборную Германии

Нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски вошел в состав сборной Германии на товарищеский матч против команды Англии и игру отборочного этапа чемпионата мира 2018 года против сборной Азербайджана, информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, что 31-летний форвард в августе объявил о завершении выступлений за национальную команду.
Теги: Подольски Сборная Германии
Вчера, 22:13
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