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Михаил Гершкович: три места в Лиге чемпионов - это большой успех

Известный отечественный тренер и эксперт Михаил Гершкович прокомментировал 6-е место России в таблице коэффициентов УЕФА.

"Это большой успех. Два гарантированных места в Лиге чемпионов с возможностью пробиться через квалификацию и третьему - это прекрасно.

Другое дело, что те же "Зенит", ЦСКА и "Спартак" - наши лидеры и флагманы, - на мой взгляд, не имеют права вылетать так рано", - цитирует Гершковича "Газета.ru".
Теги: Гершкович
Сегодня, 08:16
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