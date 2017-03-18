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СМИ: "Зенит" пообещал игрокам "Локомотива" по 30 тысяч евро за победу над "Спартаком"
Каждый футболист "Локомотива", вышедший на поле в матче чемпионата России против "Спартака", получит в случае победы железнодорожников по 30 тысяч евро от "Зенита" в качестве бонусной выплаты, информирует Life со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что подобное финансовое стимулирование является распространенной практикой в мировом футболе, а "Зениту" для борьбы за чемпионство надо сократить отставание от "красно-белых" к их очной встрече в рамках 23-го тура.
Отмечается, что подобное финансовое стимулирование является распространенной практикой в мировом футболе, а "Зениту" для борьбы за чемпионство надо сократить отставание от "красно-белых" к их очной встрече в рамках 23-го тура.
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