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СМИ: "Зенит" пообещал игрокам "Локомотива" по 30 тысяч евро за победу над "Спартаком"

Каждый футболист "Локомотива", вышедший на поле в матче чемпионата России против "Спартака", получит в случае победы железнодорожников по 30 тысяч евро от "Зенита" в качестве бонусной выплаты, информирует Life со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что подобное финансовое стимулирование является распространенной практикой в мировом футболе, а "Зениту" для борьбы за чемпионство надо сократить отставание от "красно-белых" к их очной встрече в рамках 23-го тура.
Теги: Зенит Локомотив Спартак
Сегодня, 12:08
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85
(8)
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№85 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Зине только и остается, что стимулировать соперников СпаМа.
Если уж сами не могут Амкар обыграть, то как за чемпионство бороться. laughing

и в этом весь Газпром...между прочим народное достояние)
Регистрация: 18.07.2011
№84 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:26) #
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online

а вот что пообещает им цска, быть или не быть, вот в чём вопрос smiley
Регистрация: 7.12.2016
№83 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:24) #
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online

Во как! Все в духе времени и исключительно в канве посланий президента.

Так "денег нет , но вы держитесь", или держитесь просто так, а деньги таки есть??? Пусть обьяснят с каких таких в такое тяжкое для граждан время, вдруг под резинку от чулок для каждой проводницы вставят по тридцатке евро??? Если они таки спасут свои отверстия от ухаживаний Спартака.

Это чего такое??? Президент в курсе??? Миноритарии Газпрома уже на валидоле???
Регистрация: 3.03.2007
№82 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
за 50 рублей будешь целый день каждые 2 мин писать "зенит гавно"?

оставь себе на похороны...Локо вас убьёт, размажет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№81 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Katraps
А ещё круче,если проиграют,должны будут по тридцать тысяч Зениту отдать.

smirk
Регистрация: 9.11.2010
№80 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:23) #
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online

30 тысяч для ребят с миллионными окладами - да после такого предложения футболисты Локо сольют матч от обиды
Регистрация: 23.09.2008
№79 Написал: Katraps Chelyabinsk (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А ещё круче,если проиграют,должны будут по тридцать тысяч Зениту отдать.
Регистрация: 27.03.2011
№78 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:20) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Зине только и остается, что стимулировать соперников СпаМа.
Если уж сами не могут Амкар обыграть, то как за чемпионство бороться. laughing


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№77 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:20) #
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online

Цитата: Mitrich
Привет Серега. Тебе самому то нее смешно с этой новости?

Нет, не смешно. Если на самом деле Зенит решил согреть Локо бабками что бы бились с Спартаком , то я лично ничего плохого в этом не вижу. По моему это нормально.

Ну так конечно новость поглумиться и т п. Для срача вообщем. Тоже нормально. Без этого куда нам всем?

Привет , Мити.

Цитата: tar-tas
Не надо бросать тень на проводниц - они честные давалки, денег не берут.

Но поляну с бухлом по любому придется накрывать.

Привет, Игорь.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№76 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кристоф
Цитата: сектант
Не вижу в этлм ничего плохого,нормальная практика...почему бы и нет?

Местные дятлы с берегов невы уверяют что это спартаковская провокация.

Не читал ветку,некогда)))пох на них.
Регистрация: 3.11.2016
№75 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Не вижу в этлм ничего плохого,нормальная практика...почему бы и нет?

Местные дятлы с берегов невы уверяют что это спартаковская провокация.
Регистрация: 16.08.2008
№74 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:16) #
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online

Цитата: avlasov1981
я на самом деле не понимаю накуя его держат. может всё ещё надеются что он заиграет или он половину своей зарплаты назад откатывает......


А может пилят деньги агент кокоша и кто-то из Зенита. А почему бы и нет?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№73 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:16) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не вижу в этом ничего плохого,нормальная практика...почему бы и нет?
Регистрация: 3.11.2016
№72 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 13:16) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что им еще остается-сами-то ни о чем...Блин, так жаль, матч не посмотрю cold_sweat


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№71 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (1)
online

это только официально, а что будет на самом деле твориться - беспредел
Регистрация: 7.12.2016
№70 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:14) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
maradona72,

Привет Серега. Тебе самому то нее смешно с этой новости?


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№69 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:13) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: мяч квадратный
зенит локо зарядил


Не надо бросать тень на проводниц - они честные давалки, денег не берут.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№68 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:12) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
дайте мне хотя бы штуку и я обязуюсь через каждые 2 мин. на всех ветках писать - "ипать спортаг !"

Костик тут уже все в курсе что ты дебил и будешь это делать итак абсолютно бесплатно. Но у меня к тебе контр предложение - за 50 рублей будешь целый день каждые 2 мин писать "зенит гавно"?
Регистрация: 16.08.2008
№67 Написал: Nik1975 (Сегодня, 13:11) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: 4 звезды
Цитата: utekay
дайте мне хотя бы штуку и я обязуюсь через каждые 2 мин. на всех ветках писать - "ипать спортаг !"

а если 100 штук и тоже самое про зенит?

За 100 этот пиидерский алкаш и в попу даст smile
Регистрация: 8.03.2017
№66 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 13:11) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
в такое тяжёлое время для страны, позор!!

а может это кокорин финансирует?
Регистрация: 16.04.2016
№65 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 13:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Представляю сколько судьям заплатят!!!
Регистрация: 21.05.2011
№64 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:10) #
  • +2
  •  (4)
online

в такое тяжёлое время для страны, позор!!
Регистрация: 7.12.2016
№63 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
А самый охyительный пример - это Кокорин , который у вас в клубе.

я на самом деле не понимаю накуя его держат. может всё ещё надеются что он заиграет или он половину своей зарплаты назад откатывает...... sunglasses
Регистрация: 16.04.2016
№62 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:09) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: utekay
дайте мне хотя бы штуку и я обязуюсь через каждые 2 мин. на всех ветках писать


Кто ж тебе дасть, если ты за так целыми днями xeрачишь.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№61 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Gor68
И это все, чем может ответить человек, строящий из себя местного интеллектуала?


Нет у вас больше Иванова. Теперь вас будут епать всегда и везде. Самое ближайшее это завтра в Грозном.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№60 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 13:06) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
А есть чем?

И это все, чем может ответить человек, строящий из себя местного интеллектуала? wink
Регистрация: 22.09.2009
№59 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:04) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: 4 звезды
а если 100 штук

Какие нах 100? Пару стаканов беленькой и гоу, епта.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№58 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 13:04) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
На самом деле в матче двух принципиальных соперников приблизительно одного финансового уровня дополнительно мотивировать кого-то бессмысленно. Никому же не придёт в голову мотивировать Эвертон в матче с Ливерпулем, какое бы место он не занимали
Регистрация: 4.06.2015
№57 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:02) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: utekay
дайте мне хотя бы штуку и я обязуюсь через каждые 2 мин. на всех ветках писать - "ипать спортаг !"

а если 100 штук и тоже самое про зенит?
Регистрация: 7.12.2016
№56 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:01) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: avlasov1981
Главный пример - это наша "веееликая" сборная

А самый охyительный пример - это Кокорин , который у вас в клубе.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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