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Лукас Подольски 22 марта попрощается со сборной Германии

Нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски завершает свою карьеру в сборной Германии, информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза.

31-летний форвард в последний раз выйдет на поле в футболке национальной команды 22 марта, в этот день немцы проведут товарищеский матч с Англией.

Эта игра станет для Подольски 130-й за 13 лет выступлений в Бундестим.
Теги: Подольски Сборная Германии
Сегодня, 12:24
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