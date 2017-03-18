Лукас Подольски 22 марта попрощается со сборной Германии

Нападающий "Галатасарая" Лукас Подольски завершает свою карьеру в сборной Германии, информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза.



31-летний форвард в последний раз выйдет на поле в футболке национальной команды 22 марта, в этот день немцы проведут товарищеский матч с Англией.



Эта игра станет для Подольски 130-й за 13 лет выступлений в Бундестим.