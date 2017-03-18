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Дмитрий Булыкин: "Локомотив" хорошо настроится и сможет дать бой "Спартаку"
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между "железнодорожниками" и "Спартаком".
- "Локомотиву" будет сложно дать бой, но надеюсь на положительный исход для него. "Спартак" сейчас на ходу, а "железнодорожники" после "Краснодара" не в лучшей форме. Но за счёт того, что это дерби, ребята хорошо настроятся и смогут дать бой "Спартаку".
Буду надеяться на хороший исход для "Локомотива", но на бумаге шансов мало. Правда, футбол тем и замечателен, что на бумаге всё может быть решено, а на футбольном поле всё может быть иначе. Я бы поставил на боевую ничью – 1:1, 2:2. Команды не будут играть аккуратно, и будет забито много мячей.
Как эксперт больше склоняюсь к победе "Спартака", а как бывший игрок "Локомотива" – хотелось бы, чтобы команды сыграли вничью, – цитирует Булыкина "Чемпионат".
- "Локомотиву" будет сложно дать бой, но надеюсь на положительный исход для него. "Спартак" сейчас на ходу, а "железнодорожники" после "Краснодара" не в лучшей форме. Но за счёт того, что это дерби, ребята хорошо настроятся и смогут дать бой "Спартаку".
Буду надеяться на хороший исход для "Локомотива", но на бумаге шансов мало. Правда, футбол тем и замечателен, что на бумаге всё может быть решено, а на футбольном поле всё может быть иначе. Я бы поставил на боевую ничью – 1:1, 2:2. Команды не будут играть аккуратно, и будет забито много мячей.
Как эксперт больше склоняюсь к победе "Спартака", а как бывший игрок "Локомотива" – хотелось бы, чтобы команды сыграли вничью, – цитирует Булыкина "Чемпионат".
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