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Дмитрий Булыкин: "Локомотив" хорошо настроится и сможет дать бой "Спартаку"

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ между "железнодорожниками" и "Спартаком".

- "Локомотиву" будет сложно дать бой, но надеюсь на положительный исход для него. "Спартак" сейчас на ходу, а "железнодорожники" после "Краснодара" не в лучшей форме. Но за счёт того, что это дерби, ребята хорошо настроятся и смогут дать бой "Спартаку".

Буду надеяться на хороший исход для "Локомотива", но на бумаге шансов мало. Правда, футбол тем и замечателен, что на бумаге всё может быть решено, а на футбольном поле всё может быть иначе. Я бы поставил на боевую ничью – 1:1, 2:2. Команды не будут играть аккуратно, и будет забито много мячей.

Как эксперт больше склоняюсь к победе "Спартака", а как бывший игрок "Локомотива" – хотелось бы, чтобы команды сыграли вничью, – цитирует Булыкина "Чемпионат".
Теги: Булыкин Локомотив Спартак
Сегодня, 15:49
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