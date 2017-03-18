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Имени Владимира Ильина. «Урал» одолел «Рубин»

Имени Владимира Ильина. «Урал» одолел «Рубин»Несмотря на трудный старт после огромных вложений, сезон для «Рубина» ещё отнюдь не потерян: в Европу можно пробиться и через Кубок, в полуфинале которого казанцам будет противостоять «Урал», и через чемпионат, где сегодня им также противостояли екатеринбуржцы.

Новые лица

Если вы не следили за возобновлением сезона в исполнении «Урала», то могли обнаружить несколько новых лиц. Бикфалви мы прекрасно знали по «Томи», а вот Владимир Ильин и Николай Димитров – фигуры неизведанные.

Однако уже сейчас есть все основания заявлять, что Григорий Иванов провёл отличную трансферную кампанию: Бикфалви забил трижды в первых двух матчах, от Ильина «Краснодар» в четвертьфинале также пострадал. Именно названная троица новичков и позволила добиться «Уралу» перевеса: сперва к опасному моменту привела великолепная передача Бикфалви на Димитрова. За этим последовал угловой, в результате второй волны которого Данцев нашёл всё того же Димитрова, который в одно касание осуществил прекрасную доставку мяча в голову Ильину. «Урал» забил идеальный английский гол, получил психологическое преимущество и взял игру под свой контроль после 11-й минуты.

В канун неприятностей...

Хотя начинал «Рубин» неплохо, казанцам дважды удалось вывести на удар Канунникова, но Заболотный явно поработал над отталкиваниями после знаменитого матча в Туле и в 1-м тайме вытащил 2 удара Макса, летевших мимо. Грасия на тяжёлом уральском газоне решил сыграть в 2 форварда «второго этажа», но только Канунников находил ударные позиции, тогда как Жонатас находился в тени.

После пропущенного мяча «Рубин» провёл только одну по-настоящему толковую атаку с навесом Бауэра на Канунникова, в остальном «Уралу» удавалось отодвигать игру от своих ворот. Длинные забросы не провоцировали катастрофы в защите «Урала», несмотря на наличие героя памятной игры с «Тереком» Делвина Динга. Более сложная созидательная игра у «Рубина» не получалась, первую половину гости проиграли по делу. Техничным игрокам казанцев не позавидуешь: на «Центральном» и в Екатеринбурге в это время года мастерство показывать тяжело.

Стандартный приём

Если в 1-м тайме «Урал» чувствовал своё превосходство и предпринимал попытки развить преимущество, то после разговора в раздевалке обыденно для команды, ведущей в счёте, отошёл назад. В принципе, при наличии Жонатаса и Канунникова «Рубину» не нужно было много пространства – знай себе навешивай. Однако «Урал» пусть и низко, но прессинговал, максимально осложняя подачи.

Потому основным элементом атаки «Рубина» были стандарты. В первой половине тайма Грасия не производил изменений в составе, а имеющиеся силы бились более-менее безрезультатно. В принципе, все моменты «Рубина» имел и упустил Канунников, который никак проявить свои бомбардирские способности.

Перемен!

На 67-й минуте Грасия наконец поднял со скамейки Лестьенна и Ткачука, причём Денис вышел вместо защитника Набиуллина и закрывал всю левую бровку, а Лестьенн перемещался по всему фронту атаки. Неплохо игравшего Ахметова тренер трогать не стал. Поскольку никаких Рочин и Саму в заявке не оказалось, Грасия ограничился двумя заменами, которые не дали желательного эффекта.

Ткачук, по крайней мере, подключался по флангу, пытался подавать, сам дважды мог замыкать кроссы с противоположного фланга. А человек, который недавно возил ЦСКА в Лиге чемпионов, в игру так и не вошёл. «Урал» не проседал на флангах и затруднял сопернику жизнь, даже Чисамба Лунгу на совесть отпахал в обороне.

Жонатас действовал совсем не в своей стихии, опускаясь за мячом в глубину и получая его метрах в 35-ти от ворот. Бразилец нанёс пару ударов из-за пределов штрафной, но с более близкого расстояния у него получается явно лучше. В концовке «Уралу» и вовсе удалось отжать соперника, который, пропустив впервые в 2017-м году, проиграл, как и ещё две команды, пропустившие в этом туре первыми и последними.

Чемпионат России

20 тур

"Урал" - "Рубин" 1:0

Гол: Ильин, 11.


"Урал": Заболотный, Динга, Новиков, Кулаков, Данцев, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90+2).

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин (Ткачук, 69), Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников.

Предупреждения: Бикфалви, 70, Жонатас, 80, Коробов, 83.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Рубин Урал Ильин Бикфалви Канунников
Сегодня, 16:02
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