Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:37
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
Гаджи Гаджиев: надо или покупать игроков, или сохранять тех, кого вырастили, у нас нет ни того, ни другого (2)
02:47
Рой Кин: почему мы должны слушать этот мусор? Может, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью? (2)
Рой Кин: почему мы должны слушать этот мусор? Может, "МЮ" слишком великая команда для Моуринью? (2)
Имени Владимира Ильина. «Урал» одолел «Рубин»
Несмотря на трудный старт после огромных вложений, сезон для «Рубина» ещё отнюдь не потерян: в Европу можно пробиться и через Кубок, в полуфинале которого казанцам будет противостоять «Урал», и через чемпионат, где сегодня им также противостояли екатеринбуржцы.
Новые лица
Если вы не следили за возобновлением сезона в исполнении «Урала», то могли обнаружить несколько новых лиц. Бикфалви мы прекрасно знали по «Томи», а вот Владимир Ильин и Николай Димитров – фигуры неизведанные.
Однако уже сейчас есть все основания заявлять, что Григорий Иванов провёл отличную трансферную кампанию: Бикфалви забил трижды в первых двух матчах, от Ильина «Краснодар» в четвертьфинале также пострадал. Именно названная троица новичков и позволила добиться «Уралу» перевеса: сперва к опасному моменту привела великолепная передача Бикфалви на Димитрова. За этим последовал угловой, в результате второй волны которого Данцев нашёл всё того же Димитрова, который в одно касание осуществил прекрасную доставку мяча в голову Ильину. «Урал» забил идеальный английский гол, получил психологическое преимущество и взял игру под свой контроль после 11-й минуты.
В канун неприятностей...
Хотя начинал «Рубин» неплохо, казанцам дважды удалось вывести на удар Канунникова, но Заболотный явно поработал над отталкиваниями после знаменитого матча в Туле и в 1-м тайме вытащил 2 удара Макса, летевших мимо. Грасия на тяжёлом уральском газоне решил сыграть в 2 форварда «второго этажа», но только Канунников находил ударные позиции, тогда как Жонатас находился в тени.
После пропущенного мяча «Рубин» провёл только одну по-настоящему толковую атаку с навесом Бауэра на Канунникова, в остальном «Уралу» удавалось отодвигать игру от своих ворот. Длинные забросы не провоцировали катастрофы в защите «Урала», несмотря на наличие героя памятной игры с «Тереком» Делвина Динга. Более сложная созидательная игра у «Рубина» не получалась, первую половину гости проиграли по делу. Техничным игрокам казанцев не позавидуешь: на «Центральном» и в Екатеринбурге в это время года мастерство показывать тяжело.
Стандартный приём
Если в 1-м тайме «Урал» чувствовал своё превосходство и предпринимал попытки развить преимущество, то после разговора в раздевалке обыденно для команды, ведущей в счёте, отошёл назад. В принципе, при наличии Жонатаса и Канунникова «Рубину» не нужно было много пространства – знай себе навешивай. Однако «Урал» пусть и низко, но прессинговал, максимально осложняя подачи.
Потому основным элементом атаки «Рубина» были стандарты. В первой половине тайма Грасия не производил изменений в составе, а имеющиеся силы бились более-менее безрезультатно. В принципе, все моменты «Рубина» имел и упустил Канунников, который никак проявить свои бомбардирские способности.
Перемен!
На 67-й минуте Грасия наконец поднял со скамейки Лестьенна и Ткачука, причём Денис вышел вместо защитника Набиуллина и закрывал всю левую бровку, а Лестьенн перемещался по всему фронту атаки. Неплохо игравшего Ахметова тренер трогать не стал. Поскольку никаких Рочин и Саму в заявке не оказалось, Грасия ограничился двумя заменами, которые не дали желательного эффекта.
Ткачук, по крайней мере, подключался по флангу, пытался подавать, сам дважды мог замыкать кроссы с противоположного фланга. А человек, который недавно возил ЦСКА в Лиге чемпионов, в игру так и не вошёл. «Урал» не проседал на флангах и затруднял сопернику жизнь, даже Чисамба Лунгу на совесть отпахал в обороне.
Жонатас действовал совсем не в своей стихии, опускаясь за мячом в глубину и получая его метрах в 35-ти от ворот. Бразилец нанёс пару ударов из-за пределов штрафной, но с более близкого расстояния у него получается явно лучше. В концовке «Уралу» и вовсе удалось отжать соперника, который, пропустив впервые в 2017-м году, проиграл, как и ещё две команды, пропустившие в этом туре первыми и последними.
"Урал": Заболотный, Динга, Новиков, Кулаков, Данцев, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90+2).
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин (Ткачук, 69), Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников.
Предупреждения: Бикфалви, 70, Жонатас, 80, Коробов, 83.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Новые лица
Если вы не следили за возобновлением сезона в исполнении «Урала», то могли обнаружить несколько новых лиц. Бикфалви мы прекрасно знали по «Томи», а вот Владимир Ильин и Николай Димитров – фигуры неизведанные.
Однако уже сейчас есть все основания заявлять, что Григорий Иванов провёл отличную трансферную кампанию: Бикфалви забил трижды в первых двух матчах, от Ильина «Краснодар» в четвертьфинале также пострадал. Именно названная троица новичков и позволила добиться «Уралу» перевеса: сперва к опасному моменту привела великолепная передача Бикфалви на Димитрова. За этим последовал угловой, в результате второй волны которого Данцев нашёл всё того же Димитрова, который в одно касание осуществил прекрасную доставку мяча в голову Ильину. «Урал» забил идеальный английский гол, получил психологическое преимущество и взял игру под свой контроль после 11-й минуты.
В канун неприятностей...
Хотя начинал «Рубин» неплохо, казанцам дважды удалось вывести на удар Канунникова, но Заболотный явно поработал над отталкиваниями после знаменитого матча в Туле и в 1-м тайме вытащил 2 удара Макса, летевших мимо. Грасия на тяжёлом уральском газоне решил сыграть в 2 форварда «второго этажа», но только Канунников находил ударные позиции, тогда как Жонатас находился в тени.
После пропущенного мяча «Рубин» провёл только одну по-настоящему толковую атаку с навесом Бауэра на Канунникова, в остальном «Уралу» удавалось отодвигать игру от своих ворот. Длинные забросы не провоцировали катастрофы в защите «Урала», несмотря на наличие героя памятной игры с «Тереком» Делвина Динга. Более сложная созидательная игра у «Рубина» не получалась, первую половину гости проиграли по делу. Техничным игрокам казанцев не позавидуешь: на «Центральном» и в Екатеринбурге в это время года мастерство показывать тяжело.
Стандартный приём
Если в 1-м тайме «Урал» чувствовал своё превосходство и предпринимал попытки развить преимущество, то после разговора в раздевалке обыденно для команды, ведущей в счёте, отошёл назад. В принципе, при наличии Жонатаса и Канунникова «Рубину» не нужно было много пространства – знай себе навешивай. Однако «Урал» пусть и низко, но прессинговал, максимально осложняя подачи.
Потому основным элементом атаки «Рубина» были стандарты. В первой половине тайма Грасия не производил изменений в составе, а имеющиеся силы бились более-менее безрезультатно. В принципе, все моменты «Рубина» имел и упустил Канунников, который никак проявить свои бомбардирские способности.
Перемен!
На 67-й минуте Грасия наконец поднял со скамейки Лестьенна и Ткачука, причём Денис вышел вместо защитника Набиуллина и закрывал всю левую бровку, а Лестьенн перемещался по всему фронту атаки. Неплохо игравшего Ахметова тренер трогать не стал. Поскольку никаких Рочин и Саму в заявке не оказалось, Грасия ограничился двумя заменами, которые не дали желательного эффекта.
Ткачук, по крайней мере, подключался по флангу, пытался подавать, сам дважды мог замыкать кроссы с противоположного фланга. А человек, который недавно возил ЦСКА в Лиге чемпионов, в игру так и не вошёл. «Урал» не проседал на флангах и затруднял сопернику жизнь, даже Чисамба Лунгу на совесть отпахал в обороне.
Жонатас действовал совсем не в своей стихии, опускаясь за мячом в глубину и получая его метрах в 35-ти от ворот. Бразилец нанёс пару ударов из-за пределов штрафной, но с более близкого расстояния у него получается явно лучше. В концовке «Уралу» и вовсе удалось отжать соперника, который, пропустив впервые в 2017-м году, проиграл, как и ещё две команды, пропустившие в этом туре первыми и последними.
Чемпионат России
20 тур
"Урал" - "Рубин" 1:0
Гол: Ильин, 11.
20 тур
"Урал" - "Рубин" 1:0
Гол: Ильин, 11.
"Урал": Заболотный, Динга, Новиков, Кулаков, Данцев, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Бикфалви, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90+2).
"Рубин": Рыжиков, Набиуллин (Ткачук, 69), Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников.
Предупреждения: Бикфалви, 70, Жонатас, 80, Коробов, 83.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.