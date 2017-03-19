Спортивный директор "Ингольштадта": у нас было много возможностей, которые мы не реализовали

Спортивный директор "Ингольштадта" Харальд Гертнер прокомментировал поражение своей команды в матче против дортмундской "Боруссии" (0:1) в 25-м туре чемпионата Германии.



"Плохо, что не добились результата. У нас было много возможностей, которые мы не реализовали. Соперник использовал свой один шанс из немногих. Я не могу винить своих игроков, за исключением того, что команда не использовала свои возможности", - цитирует Гертнера официальный сайт дортмундцев.