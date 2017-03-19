Гонсало Кастро: мы психологически и физически устали

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Гонсало Кастро прокомментировал победу своей команды в матче против "Ингольштадта" (1:0) в двадцать пятом туре Бундеслиги.



"Все видели, что мы психологически и физически устали. Это связано с напряженными последними неделями. "Ингольштадт" сыграл неплохо. Выиграть этот матч перед своими болельщиками было очень важно. Теперь у нас есть перерыв на матчи сборных, и мы можем перевести дух. Это была важная неделя для команды, для меня лично, с двумя победами и продлением контракта", - передает его слова официальный сайт клуба.