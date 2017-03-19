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Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Вадим Скрипченко: в конце матча "Ростов" был ближе к победе
Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко поделился мыслями после матча с "Ростовом" (0:0) в 20-м туре чемпионата России.
"Думаю, что это не "Ростов" был свежее нас, просто холодный рассудок должен сохраняться до конца матча. Всё это привело к тому, что "Ростов" был ближе к тому, чтобы забить гол. Мы хотели выиграть этот матч, ведь наша команда находится внизу турнирной таблицы. Игра была равная, но в конце соперник был ближе к победе. Все из-за того, что мы допускали ошибки. Состояние поля? Оно было тяжелое для обеих команд. Плюс "Ростов" проводил матч после тяжелой встречи с "Манчестер Юнайтед", у них опытная команда", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".
"Думаю, что это не "Ростов" был свежее нас, просто холодный рассудок должен сохраняться до конца матча. Всё это привело к тому, что "Ростов" был ближе к тому, чтобы забить гол. Мы хотели выиграть этот матч, ведь наша команда находится внизу турнирной таблицы. Игра была равная, но в конце соперник был ближе к победе. Все из-за того, что мы допускали ошибки. Состояние поля? Оно было тяжелое для обеих команд. Плюс "Ростов" проводил матч после тяжелой встречи с "Манчестер Юнайтед", у них опытная команда", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".
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