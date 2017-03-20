Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
14:25
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (4)
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (4)
13:55
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (5)
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (5)
11:29
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
09:43
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (4)
Освещением на стадионе "Лужники" можно будет управлять с планшета
Главу департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о техническом оснащении стадиона "Лужники". Арена реконструируется к ЧМ-2018 и должна быть сдана в эксплуатацию в этом году.
"В ходе реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" перед нами стояла задача не только сохранить ее исторический облик, но и технически оснастить согласно всем современным требованиям с использованием передовых технологий.
На стадионе была внедрена система так называемого автоматического ввода резерва. Она позволяет избежать внештатных ситуаций, таких, как отключение энергопитания во время матча и прямой телевизионной трансляции.
Система управления спортивным, наружным и внутренним освещением на стадионе предусматривает ступенчатое включение мощного спортивного освещения для исключения резкой перегрузки систем энергоснабжения во время включения светильников. Наружное освещение управляется по максимально энергоэффективным алгоритмам, с учетом времени суток, естественной освещенности и общей загрузки сети.
Интересно, что управлять столь сложной системой можно не только с помощью специальных пультов управления, но и с обычных планшетов.
Бочкарев напомнил, что в начале этого года был завершен монтаж 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время мероприятий.
Для освещения подтрибунных помещений предусмотрено более 20 тысяч светодиодных светильников. Работы по их монтажу будут завершены в марте этого года. Кроме этого для освещения трибун стадиона предусмотрено более 150 специальных прожекторов", - передает слова Бочкарева ТАСС.
"В ходе реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" перед нами стояла задача не только сохранить ее исторический облик, но и технически оснастить согласно всем современным требованиям с использованием передовых технологий.
На стадионе была внедрена система так называемого автоматического ввода резерва. Она позволяет избежать внештатных ситуаций, таких, как отключение энергопитания во время матча и прямой телевизионной трансляции.
Система управления спортивным, наружным и внутренним освещением на стадионе предусматривает ступенчатое включение мощного спортивного освещения для исключения резкой перегрузки систем энергоснабжения во время включения светильников. Наружное освещение управляется по максимально энергоэффективным алгоритмам, с учетом времени суток, естественной освещенности и общей загрузки сети.
Интересно, что управлять столь сложной системой можно не только с помощью специальных пультов управления, но и с обычных планшетов.
Бочкарев напомнил, что в начале этого года был завершен монтаж 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время мероприятий.
Для освещения подтрибунных помещений предусмотрено более 20 тысяч светодиодных светильников. Работы по их монтажу будут завершены в марте этого года. Кроме этого для освещения трибун стадиона предусмотрено более 150 специальных прожекторов", - передает слова Бочкарева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.