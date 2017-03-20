Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Освещением на стадионе "Лужники" можно будет управлять с планшета

Главу департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о техническом оснащении стадиона "Лужники". Арена реконструируется к ЧМ-2018 и должна быть сдана в эксплуатацию в этом году.

"В ходе реконструкции Большой спортивной арены "Лужники" перед нами стояла задача не только сохранить ее исторический облик, но и технически оснастить согласно всем современным требованиям с использованием передовых технологий.

На стадионе была внедрена система так называемого автоматического ввода резерва. Она позволяет избежать внештатных ситуаций, таких, как отключение энергопитания во время матча и прямой телевизионной трансляции.

Система управления спортивным, наружным и внутренним освещением на стадионе предусматривает ступенчатое включение мощного спортивного освещения для исключения резкой перегрузки систем энергоснабжения во время включения светильников. Наружное освещение управляется по максимально энергоэффективным алгоритмам, с учетом времени суток, естественной освещенности и общей загрузки сети.

Интересно, что управлять столь сложной системой можно не только с помощью специальных пультов управления, но и с обычных планшетов.
Бочкарев напомнил, что в начале этого года был завершен монтаж 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время мероприятий.

Для освещения подтрибунных помещений предусмотрено более 20 тысяч светодиодных светильников. Работы по их монтажу будут завершены в марте этого года. Кроме этого для освещения трибун стадиона предусмотрено более 150 специальных прожекторов", - передает слова Бочкарева ТАСС.
Теги: Лужники
Сегодня, 15:46
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 16:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Алания»
flushed Вот умора, теперь что, планшеты с собой таскать на футбол?
Нельзя было как в поездах,- на креслах кнопки включения индивидуальных светильников смонтировать?... bowtie
Регистрация: 3.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.