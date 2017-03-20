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Артем Дзюба пропускает тренировку сборной России, Глушаков занимается индивидуально

Сборная России проводит тренировку в Краснодаре в преддверии матчей со сборными Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта).

Артем Дзюба, Игорь Акинфеев и Федор Смолов участие в занятии не принимают. Денис Глушаков тренируется по индивидуальной программе.

Rusfootball.info
Теги: Дзюба Сборная России Глушаков Акинфеев
Сегодня, 17:01
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№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:00) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: AnK.
От Дзюбы пользы никакой для Сборной. Не понятно,почему так афишируют его неучастие в игре? Походу его опять кто-то пихает в команду. Повторяется история со Сборной Слуцкого?


ясли
а,если серьезно ,то пихает Федун.Как не как седьмой Спартаковец в сборной. smile Напомни кого пихали Слуцкому и по твоему зачем и кому это надо пихать кого то из футболистов в сборную и главное не результат сборной для того,кто пихает,а какой то интерес к футболисту laughing Исходя из заднего числа,вот Слуцкому кого пропихнули из футболистов,кому от этого выгода..
жалкие вы людишки,так наз.болельщики..по вашему разумению оцениваете мастерство футболиста и если она не сходится с тренером который пригласил тако го то футболиста,то его наверняка пихают.. joy joy
Было и такое когда того же Дзюба не брал в сборную Адвокат,как возмущались болельщики Спартака"..после того Дзюба стал гораздо сильнее,и Дзюба сегодня и Дзюба того времени,это большая разница в классе в лучшую сторону на сегодня,и вот сегодня его пихают,раз он игрок не Спартака" joy вы не просто смешные,вы абсолютно не какие..
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: Лезгиныч (Сегодня, 17:45) #
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симулянт он и есть симулянт. Жрать до пота,срать до слез,как работать,так замёрз....
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 17:28) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
От Дзюбы пользы никакой для Сборной. Не понятно,почему так афишируют его неучастие в игре? Походу его опять кто-то пихает в команду. Повторяется история со Сборной Слуцкого?
Регистрация: 1.02.2017
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