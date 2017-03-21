Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Хусаинов: Вилкову не хватило характера поставить пенальти на Зе Луише

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал действия судьи в матче 20-го тура премьер-лиги "Локомотив" - "Спартак" (1:1).

"В целом, Михаил Вилков провел этот матч очень собранно, предельно объективно и нейтрально по отношению к обоим клубам. Чувствовалось, что арбитр стремился быть "за кадром" и появлялся "в кадре" ровно тогда, когда того требовала игровая ситуация.

Не могу, однако, пройти мимо ситуации с падением Зе Луиша в штрафной площади железнодорожников. Уверен, рефери все прекрасно видел, но... не хватило характера! Нарушение правил игры - умышленный толчок руками в спину со стороны "путейца" был, и в любой другой точке поля судья легко и непринужденно дал бы свисток на фол", - цитирует Хусаинова "Футболревю".
Теги: Хусаинов Локомотив Спартак
Сегодня, 10:53
Напечатать
5
(5)
№5 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (1)
online

Хусаинов - единствененный арбитр, которого даже не РФС а УЕФА нах послало, знает, как правильно судить игры спартака. Ну, в общем, как он сам их судил.
Регистрация: 7.03.2016
№4 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
И это все о нем (Рашиде Рахматулловиче Хусаинове): «Сразу вспомнилась игра первого круга ЦСКА - спартак 1999года (0:1) когда за день до матча журналисты СЭ встретили Хусаинова в офисе Спартака. Сказал, что приехал за билетами для семьи. На следующий день этот неподкупный умник умудрился не назначить 4 (ЧЕТЫРЕ!!!! признанных КДК) пенальти в ворота Спартака и еще допустил около дюжины ошибок в одну и ту же сторону. Был дисквалифицирован, однако вскоре вернулся к судейству». Можно сказать в этой связи одно: с характером у Рашида Рахматулловича все в порядке, а вот с порядочностью и совестью - это вопрос.
Регистрация: 29.11.2014
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Понятно почему не поставил пеналь. Не ясно одно почему не хватило характера?
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:29) #
  • +2
  •  (4)

Вилко не дал пеналь на Зе, потому что перед этим было "спорное" художественное падение Ари на входе в штрафную. Вилков решил "уравновесить".
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 11:16) #
  • -1
  •  (11)

Потому что в игре "Зенита" Будогосский будет ЗА судью(телек то отрабатывать надо), а тут ХЗ, могут и физдюлей навалять ("Спартак" -то даже бутылку коньяка не поставил)...


--------------------
"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.