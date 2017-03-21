Александр Беленов: мы в Краснодар не на экскурсию приехали, а защищать честь страны (видео)

Вратарь сборной России Александр Беленов ответил на вопросы журналистов после сегодняшней тренировки национальной команды, передает корреспондент- Отрабатывали игровые моменты. Плюс тактика была. Все в рабочем режиме, готовимся к игре.- Пенальти не пробивали, надеюсь их не будет (улыбается).- Ребята в команде напоминают, шутят надо мной (смеется). Спокойно отношусь. Значит, у меня что-то получается, не зря играю в футбол.- Я всегда говорил, что пока играю в футбол, буду думать и мечтать о сборной. Мне кажется, это цель любого футболиста.- Это, можно сказать, мой второй дом, поэтому всегда с радостью. Знаком город, много знакомых, друзей, поэтому только положительные эмоции.- Такого разговора не было, думаю, это бессмысленно. Каждый человек, который сюда приезжает, должен быть готов выйти на поле в любое время.- Нормальные, рабочие. Мы друг друга знаем, поэтому никаких проблем нет.- Да как и обычные люди - о каких-то житейских моментах. Где-то шутки, где-то футбол. Ничего особенного.- Нам нельзя из гостиницы выходить, я бы с удовольствием провел. Мы сюда не на экскурсию приехали, а защищать честь страны. Надо выиграть матч.