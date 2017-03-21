Александр Беленов: мы в Краснодар не на экскурсию приехали, а защищать честь страны (видео)

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Вратарь сборной России Александр Беленов ответил на вопросы журналистов после сегодняшней тренировки национальной команды, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Что сегодня отрабатывали, как занятие прошло?
- Отрабатывали игровые моменты. Плюс тактика была. Все в рабочем режиме, готовимся к игре.
- Пенальти не пробивали, учитывая, что Вы уже рекорд установили в этом сезоне по отраженным 11-метровым?
- Пенальти не пробивали, надеюсь их не будет (улыбается).
- Вы в этом сезоне неоднократно попадаете в различные сборные туров и рейтинги. Знаете ли сами об этом и как к этому относитесь?
- Ребята в команде напоминают, шутят надо мной (смеется). Спокойно отношусь. Значит, у меня что-то получается, не зря играю в футбол.
- Вызов в сборную не был неожиданным для Вас?
- Я всегда говорил, что пока играю в футбол, буду думать и мечтать о сборной. Мне кажется, это цель любого футболиста.
- С какими чувствами возвращаетесь в Краснодар? Вы много времени здесь провели.
- Это, можно сказать, мой второй дом, поэтому всегда с радостью. Знаком город, много знакомых, друзей, поэтому только положительные эмоции.
- Разговор с главным тренером уже был? Когда вы будете играть?
- Такого разговора не было, думаю, это бессмысленно. Каждый человек, который сюда приезжает, должен быть готов выйти на поле в любое время.
- Внутри вратарской тройки какие отношения?
- Нормальные, рабочие. Мы друг друга знаем, поэтому никаких проблем нет.
- Какова атмосфера в команде, о чем говорите вне поля?
- Да как и обычные люди - о каких-то житейских моментах. Где-то шутки, где-то футбол. Ничего особенного.
- Экскурсии не проводите товарищам по городу?
- Нам нельзя из гостиницы выходить, я бы с удовольствием провел. Мы сюда не на экскурсию приехали, а защищать честь страны. Надо выиграть матч.
- Что сегодня отрабатывали, как занятие прошло?
- Отрабатывали игровые моменты. Плюс тактика была. Все в рабочем режиме, готовимся к игре.
- Пенальти не пробивали, учитывая, что Вы уже рекорд установили в этом сезоне по отраженным 11-метровым?
- Пенальти не пробивали, надеюсь их не будет (улыбается).
- Вы в этом сезоне неоднократно попадаете в различные сборные туров и рейтинги. Знаете ли сами об этом и как к этому относитесь?
- Ребята в команде напоминают, шутят надо мной (смеется). Спокойно отношусь. Значит, у меня что-то получается, не зря играю в футбол.
- Вызов в сборную не был неожиданным для Вас?
- Я всегда говорил, что пока играю в футбол, буду думать и мечтать о сборной. Мне кажется, это цель любого футболиста.
- С какими чувствами возвращаетесь в Краснодар? Вы много времени здесь провели.
- Это, можно сказать, мой второй дом, поэтому всегда с радостью. Знаком город, много знакомых, друзей, поэтому только положительные эмоции.
- Разговор с главным тренером уже был? Когда вы будете играть?
- Такого разговора не было, думаю, это бессмысленно. Каждый человек, который сюда приезжает, должен быть готов выйти на поле в любое время.
- Внутри вратарской тройки какие отношения?
- Нормальные, рабочие. Мы друг друга знаем, поэтому никаких проблем нет.
- Какова атмосфера в команде, о чем говорите вне поля?
- Да как и обычные люди - о каких-то житейских моментах. Где-то шутки, где-то футбол. Ничего особенного.
- Экскурсии не проводите товарищам по городу?
- Нам нельзя из гостиницы выходить, я бы с удовольствием провел. Мы сюда не на экскурсию приехали, а защищать честь страны. Надо выиграть матч.
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