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Александр Беленов: мы в Краснодар не на экскурсию приехали, а защищать честь страны (видео)

Вратарь сборной России Александр Беленов ответил на вопросы журналистов после сегодняшней тренировки национальной команды, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Что сегодня отрабатывали, как занятие прошло?

- Отрабатывали игровые моменты. Плюс тактика была. Все в рабочем режиме, готовимся к игре.

- Пенальти не пробивали, учитывая, что Вы уже рекорд установили в этом сезоне по отраженным 11-метровым?

- Пенальти не пробивали, надеюсь их не будет (улыбается).

- Вы в этом сезоне неоднократно попадаете в различные сборные туров и рейтинги. Знаете ли сами об этом и как к этому относитесь?

- Ребята в команде напоминают, шутят надо мной (смеется). Спокойно отношусь. Значит, у меня что-то получается, не зря играю в футбол.

- Вызов в сборную не был неожиданным для Вас?

- Я всегда говорил, что пока играю в футбол, буду думать и мечтать о сборной. Мне кажется, это цель любого футболиста.

- С какими чувствами возвращаетесь в Краснодар? Вы много времени здесь провели.

- Это, можно сказать, мой второй дом, поэтому всегда с радостью. Знаком город, много знакомых, друзей, поэтому только положительные эмоции.

- Разговор с главным тренером уже был? Когда вы будете играть?

- Такого разговора не было, думаю, это бессмысленно. Каждый человек, который сюда приезжает, должен быть готов выйти на поле в любое время.

- Внутри вратарской тройки какие отношения?

- Нормальные, рабочие. Мы друг друга знаем, поэтому никаких проблем нет.

- Какова атмосфера в команде, о чем говорите вне поля?

- Да как и обычные люди - о каких-то житейских моментах. Где-то шутки, где-то футбол. Ничего особенного.

- Экскурсии не проводите товарищам по городу?

- Нам нельзя из гостиницы выходить, я бы с удовольствием провел. Мы сюда не на экскурсию приехали, а защищать честь страны. Надо выиграть матч.
Теги: Беленов Сборная России Rвидео
Сегодня, 13:27
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8
(2)
№8 Написал: дин провинция (Сегодня, 15:28) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: D-link
ПиСи, а медаль я забрал, правда серебро

Да мне насрать на твои медали,у меня своих некуда девать.. ты на войне был? не был,так вот закрой рот ..тебе ли о чести рассуждать..


--------------------
Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№7 Написал: ww Белгород (Сегодня, 15:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все вам не так.
Что пристали к парню?...
Удачи тебе земляк!


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№6 Написал: D-link (Сегодня, 15:08) #
  • -1
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online

Цитата: дин
Защищать честь страны???? Что за пафосные словечки?

Это ты Аршавина с Зыряновым передознул. Если флаг страны для тебя - хрень, то тебе даже близко у сборной делать нефига

Цитата: дин
Её один -- обьясни,мне что такое честь страны?

Обьясню на своем примере - я выступал за сборку, правда юниорку, но на международке. Я там боялся не обосраться, так, медаль мимо. Я боялся, что поеду из Брно назад. Я ж отбор прошел. Клуб, Москва, РСФСР, всесоюзка. Выступлю хреново - мне же каждый в лицо сможет сказать из тех, кого перестрелял - ты занял МОЕ МЕСТО. И занял его зря. Из Иркутска, Норильска, Владика, Свердловска - да отовсюду прилетит! И это будет правда - я вышел под красным флагом - зря!
ПиСи, а медаль я забрал, правда серебро smile
ПиСи, криво пояснил. Смысл в том, что выступая там, я понимал - что ответ, есличЁ, держать... Считай перед всей страной. А вид спорта-то са-апсем не такой раскрученый, как футбол. За нашими выступлениями и смотреть-то скучно, да и не поймет нифига там человек от сохи, ну, болельщик.
Регистрация: 21.03.2017
№5 Написал: дин провинция (Сегодня, 14:22) #
  • +1
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Бриг
Ребята за честь-то и постойте


Её один -- обьясни,мне что такое честь страны?? Выиграть матч в футбол или хоккей у другой страны?,в биатлоне стрелять без промахов? плюнуть дальше всех дохлым сверчком? Или делать бесплатно любые медицинские операции детям и взрослым,платить достойную заработную плату,предоставлять малоимущим бесплатное жилье,не сдирать с родителей деньги на ремонт и другие нужды школы ,не выклянчивать с родителей деньги на бензин,когда ребенка везут на соревнования в другой город и тд???


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№4 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 14:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Во - как. Сначала опустили страну - ниже плинтуса, а теперь заговорили о чести? ... Долба.бы , других слов - ваша игра не заслуживает...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
а на каком месте эта самая честь , в рейтинге ? то то же...
Регистрация: 25.01.2016
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 13:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Ребята за честь-то и постойте...Надо выиграть матч..Сколько уж можно страну позорить..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: дин провинция (Сегодня, 13:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Защищать честь страны???? Что за пафосные словечки? По итогам выступлений нашей сборной ,если применять этот термин,наша страна давно превратилась в шалаву...Так что не нужно громких советских слов,лучше быть чем казаться,играйте как можете и не сачкуйте и Сталинграда придумывать не нужно..


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
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