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Джанлуиджи Буффон в 2001 году мог перейти в "Барселону"
Агент голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина рассказал, что его клиент в 2001 году мог перебраться из "Пармы" в "Барселону".
"Подобный переход был вполне реален. "Парма" и "Барса" уже согласовали сделку, однако Буффон сделал выбор в пользу "Ювентуса", - цитирует агента Football Italia.
"Подобный переход был вполне реален. "Парма" и "Барса" уже согласовали сделку, однако Буффон сделал выбор в пользу "Ювентуса", - цитирует агента Football Italia.
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