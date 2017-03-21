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Джанлуиджи Буффон в 2001 году мог перейти в "Барселону"

Агент голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина рассказал, что его клиент в 2001 году мог перебраться из "Пармы" в "Барселону".

"Подобный переход был вполне реален. "Парма" и "Барса" уже согласовали сделку, однако Буффон сделал выбор в пользу "Ювентуса", - цитирует агента Football Italia.
Теги: Буффон Барселона Ювентус
Сегодня, 21:29
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№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бомба! Старая ржавая шестнадцатилетняя бомба!
Интересно, для чего вообше журналист взял на себя труд настучать на клаве подобную сенсацию?
Регистрация: 13.08.2015
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