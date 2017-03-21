Джанлуиджи Буффон в 2001 году мог перейти в "Барселону"

Агент голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина рассказал, что его клиент в 2001 году мог перебраться из "Пармы" в "Барселону".



"Подобный переход был вполне реален. "Парма" и "Барса" уже согласовали сделку, однако Буффон сделал выбор в пользу "Ювентуса", - цитирует агента Football Italia.