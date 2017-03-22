Александр Ляказетт не вел переговоры с "Атлетико"

Футбольный агент Дэвид Вандителли, представляющий интересы форварда "Лиона" Александра Ляказетта, опроверг информацию о том, что у футболиста есть договоренность с "Атлетико" о трансфере в стан "матрасников", сообщает Le Progres.



Ни он, ни нападающий не посещали Испанию в последние дни, тем более, не вели никаких переговоров с клубами.