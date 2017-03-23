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Церемония открытия арены "Фишт" пройдет перед матчем сборной России с Бельгией

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал о церемонии открытия стадиона "Фишт" в Сочи.

"Программу планируем. Это будет не только игра, но и открытие "Фишта" как футбольной арены. Сценарий и детали не стану раскрывать, пусть это будет небольшим сюрпризом.

Будет увеличено количество общественного транспорта, в том числе железнодорожного, которым болельщики смогут воспользоваться после игры (учитывая аншлаг).

Порядка пяти тысяч парковочных мест запланированы для личного транспорта. А те болельщики, которые будут проживать в гостиницах олимпийского парка, после окончания игры уйдут пешком", - передает слова Долуды "Р-Спорт".
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:59
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