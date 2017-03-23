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Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео)

Официальный портал болельщиков ЧМ-2018 года запустил проект "Лирика футбола", передает "Welcome2018".

В рамках акции будет выпущена серия роликов с футболистами РФПЛ, читающими свои любимые стихотворения.

Первым героем проекта стал защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий, прочитавший стихотворение Сергея Есенина "Береза".

Теги: Березуцкий А.
Сегодня, 14:56
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№1 Написал: D-link (Сегодня, 15:03) #
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Лежит береза, как полено, лежит, и некому поднять, лежит - а вам какое дело? Лежит - и нехер подымать!


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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