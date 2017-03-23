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14:56
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (1)
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (1)
08:53
Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (6)
Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (6)
02:47
Вадим Бакатин: чемпионаты России и Франции примерно одинаковые, но поставлю выше премьер-лигу (3)
Вадим Бакатин: чемпионаты России и Франции примерно одинаковые, но поставлю выше премьер-лигу (3)
01:42
Болельщик: не понимаю, почему журналисты The Mirror вывернули мои слова о фанатах наизнанку (12)
Болельщик: не понимаю, почему журналисты The Mirror вывернули мои слова о фанатах наизнанку (12)
Вчера 23:10
Роман Широков: Аленичев намного сильнее Якина (7)
Роман Широков: Аленичев намного сильнее Якина (7)
Вчера 23:04
УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба (16)
УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба (16)
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео)
Официальный портал болельщиков ЧМ-2018 года запустил проект "Лирика футбола", передает "Welcome2018".
В рамках акции будет выпущена серия роликов с футболистами РФПЛ, читающими свои любимые стихотворения.
Первым героем проекта стал защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий, прочитавший стихотворение Сергея Есенина "Береза".
В рамках акции будет выпущена серия роликов с футболистами РФПЛ, читающими свои любимые стихотворения.
Первым героем проекта стал защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий, прочитавший стихотворение Сергея Есенина "Береза".
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