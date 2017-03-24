Гол Хамеса Родригеса принес победу Колумбии над Боливией

Сборная Колумбии добилась победы над Боливией в матче 13-го тура южноамериканской квалификации ЧМ-2018. Единственный мяч на 83-й минуты игры забил полузащитник "Реала" Хамес Родригес. Он исправил свою же ошибку при пробитии пенальти.



Колумбия с 21-м очком поднялась на третье место в турнирной таблице. Боливия с 7-ю баллами идет на девятом месте.



Чемпионат мира. Отборочный этап



Колумбия - Боливия - 1:0



Голы: Родригес 83 (1:0).