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Никита Симонян: ивуарийцы были немного мастеровитее наших игроков

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что футболисты сборной Кот-д'Ивуара в товарищеском матче с российской командой оказались немного мастеровитее соперника.

"Отсутствие двух форвардов - Артема Дзюбы и Федора Смолова (сказалось). Старания было много, но все-таки ивуарийцы были немного мастеровитее, в основном в вопросе индивидуальных действий. Так были забиты два гола, особенно второй.

Главное – постепенно набираться уверенности, ведь впереди Кубок конфедераций и чемпионат мира. Но я соглашусь, что для уверенности нужны победы", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян Сборная России
Сегодня, 12:54
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Динамо» М
А что нашим мешает быть мастеровитыми?? Нехватка манной каши или они все свободное время отдают добычи газа? Пусть поучатся как нужно работать в цирке ,там с утра до вечера упражняются шлифуя программу,


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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