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Никита Симонян: ивуарийцы были немного мастеровитее наших игроков
Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что футболисты сборной Кот-д'Ивуара в товарищеском матче с российской командой оказались немного мастеровитее соперника.
"Отсутствие двух форвардов - Артема Дзюбы и Федора Смолова (сказалось). Старания было много, но все-таки ивуарийцы были немного мастеровитее, в основном в вопросе индивидуальных действий. Так были забиты два гола, особенно второй.
Главное – постепенно набираться уверенности, ведь впереди Кубок конфедераций и чемпионат мира. Но я соглашусь, что для уверенности нужны победы", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
"Отсутствие двух форвардов - Артема Дзюбы и Федора Смолова (сказалось). Старания было много, но все-таки ивуарийцы были немного мастеровитее, в основном в вопросе индивидуальных действий. Так были забиты два гола, особенно второй.
Главное – постепенно набираться уверенности, ведь впереди Кубок конфедераций и чемпионат мира. Но я соглашусь, что для уверенности нужны победы", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
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