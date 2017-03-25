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Михайло Пьянович: до сих пор с содроганием вспоминаю песни фанатов "Спартака"
Бывший нападающий "Спартака" Михайло Пьянович в преддверии товарищеского матча красно-белых против "Црвены Звезды" вспомнил о времени в московском клубе (2003-2006 гг.).
"Хорошо известно, что фанаты клубов находятся в братских отношениях. Нахожусь в предвкушении этого спектакля. Игра не будет нести турнирного значения, однако болельщики и игроки должны получить от неё удовольствие.
Я провёл в "Спартаке" незабываемые годы. До сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю песни фанатов красно-белых. Для нас с Видичем было честью выступать в роли единственных иностранцев, которым "Фратрия" посвятила песню. Ведь за этот клуб выступало много легионеров, а такой чести тогда удостоили только нас.
Россияне и сербы действительно братья. Это не просто слова. Я убедился в этом на деле, когда играл в московском клубе.
Что касается того, что "Спартак" долгое время не становился чемпионом России, то даже несмотря на этот факт, клуб по-прежнему поддерживает столько людей. Эта команда настолько велика, что каждый год должна выступать в Лиге чемпионов. Надеюсь, в этом году "Спартак" вернёт себе звание сильнейшего клуба России. Желаю им удачи", - цитирует Пьяновича "Чемпионат" со ссылкой на Kurir.
"Хорошо известно, что фанаты клубов находятся в братских отношениях. Нахожусь в предвкушении этого спектакля. Игра не будет нести турнирного значения, однако болельщики и игроки должны получить от неё удовольствие.
Я провёл в "Спартаке" незабываемые годы. До сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю песни фанатов красно-белых. Для нас с Видичем было честью выступать в роли единственных иностранцев, которым "Фратрия" посвятила песню. Ведь за этот клуб выступало много легионеров, а такой чести тогда удостоили только нас.
Россияне и сербы действительно братья. Это не просто слова. Я убедился в этом на деле, когда играл в московском клубе.
Что касается того, что "Спартак" долгое время не становился чемпионом России, то даже несмотря на этот факт, клуб по-прежнему поддерживает столько людей. Эта команда настолько велика, что каждый год должна выступать в Лиге чемпионов. Надеюсь, в этом году "Спартак" вернёт себе звание сильнейшего клуба России. Желаю им удачи", - цитирует Пьяновича "Чемпионат" со ссылкой на Kurir.
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