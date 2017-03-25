Славолюб Муслин: сборная Грузии не заслуживала поражения в матче с Сербией

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин прокомментировал победу над Грузией (3:1) в отборочном матче ЧМ-2018.



"Мне понравилась сборная Грузии. Они здорово смотрелись в первом тайме и могли удвоить свое преимущество. Второй тайм сопернику не удался, но я не думаю, что они заслуживали такого провала. Первый тайм в исполнении сборной Сербии – худший в отборочном турнире. Мне очень жаль своего дорогого друга Владимира Вайсса, потому что Грузия не заслуживала поражения. Но во втором тайме мы смотрелись здорово, несмотря на отсутствие трех ведущих футболистов", – цитирует Муслина Worldsport.