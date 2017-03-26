Юношеская сборная России не сумела пробиться в финальную стадию Евро-2017

Юношеская сборная России (игроки 2000 г.р.) не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата Европы 2017 среди футболистов до 17 лет.



Молодежный чемпионат Европы-2017



2 группа



Израиль U17 - Россия U17 0:0



Израиль U17: Даниэл, Села, Морган, Малуф, Элмкиес, Хен (Даан, 77), Карзев, Леви, Канаан (Арзи, 80), Итжак (Сисай, 73)



Россия U17: Шитов, Москвичев, Мартынов, Заварухин, Анисимов, Умяров, Янов, Пруцев, Радостев, Лопатин, Емельянов



Предупреждения: Карзев, 52, Лопатин, 61, Анисимов, 80, Канаан, 80