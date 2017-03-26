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Юношеская сборная России не сумела пробиться в финальную стадию Евро-2017

Юношеская сборная России (игроки 2000 г.р.) не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата Европы 2017 среди футболистов до 17 лет.

Молодежный чемпионат Европы-2017

2 группа

Израиль U17 - Россия U17 0:0

Израиль U17: Даниэл, Села, Морган, Малуф, Элмкиес, Хен (Даан, 77), Карзев, Леви, Канаан (Арзи, 80), Итжак (Сисай, 73)

Россия U17: Шитов, Москвичев, Мартынов, Заварухин, Анисимов, Умяров, Янов, Пруцев, Радостев, Лопатин, Емельянов

Предупреждения: Карзев, 52, Лопатин, 61, Анисимов, 80, Канаан, 80
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 15:57
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 17:14) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Мда...как то грустно..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
.а зачем?..скоро сборы в Испании, Египте. Австрии. а тут мячик..и еще бегать за ним.
Регистрация: 6.09.2013
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