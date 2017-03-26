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17:03
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (4)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (4)
16:51
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
14:49
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
13:05
Магомед Оздоев: полный допинг-контроль не вызвал никаких опасений, это обычная процедура (видео) (1)
Магомед Оздоев: полный допинг-контроль не вызвал никаких опасений, это обычная процедура (видео) (1)
12:14
Аксель Витсель: теперь все внимание сборной Бельгии на матче с моими российскими друзьями (14)
Аксель Витсель: теперь все внимание сборной Бельгии на матче с моими российскими друзьями (14)
Юношеская сборная России не сумела пробиться в финальную стадию Евро-2017
Юношеская сборная России (игроки 2000 г.р.) не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата Европы 2017 среди футболистов до 17 лет.
Молодежный чемпионат Европы-2017
2 группа
Израиль U17 - Россия U17 0:0
Израиль U17: Даниэл, Села, Морган, Малуф, Элмкиес, Хен (Даан, 77), Карзев, Леви, Канаан (Арзи, 80), Итжак (Сисай, 73)
Россия U17: Шитов, Москвичев, Мартынов, Заварухин, Анисимов, Умяров, Янов, Пруцев, Радостев, Лопатин, Емельянов
Предупреждения: Карзев, 52, Лопатин, 61, Анисимов, 80, Канаан, 80
Молодежный чемпионат Европы-2017
2 группа
Израиль U17 - Россия U17 0:0
Израиль U17: Даниэл, Села, Морган, Малуф, Элмкиес, Хен (Даан, 77), Карзев, Леви, Канаан (Арзи, 80), Итжак (Сисай, 73)
Россия U17: Шитов, Москвичев, Мартынов, Заварухин, Анисимов, Умяров, Янов, Пруцев, Радостев, Лопатин, Емельянов
Предупреждения: Карзев, 52, Лопатин, 61, Анисимов, 80, Канаан, 80
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