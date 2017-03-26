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Миралем Пьянич вернулся в расположение "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич вернулся в расположение клуба, сообщает Football Italia.

Федерация футбола Боснии разрешила хавбеку не принимать участие в ближайшем товарищеском матче против Албании.
Теги: Пьянич Ювентус
Вчера, 22:26
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