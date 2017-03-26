Миралем Пьянич вернулся в расположение "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич вернулся в расположение клуба, сообщает Football Italia.



Федерация футбола Боснии разрешила хавбеку не принимать участие в ближайшем товарищеском матче против Албании.