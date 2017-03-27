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Диего Коста получил травму и, скорее всего, не сыграет против Франции

Нападающий "Челси" и сборной Испании Диего Коста травмировал голеностоп на тренировке национальной команды, информирует пресс-служба испанской федерации футбола.

Сообщается, что Коста, скорее всего, пропустит товарищеский матч против Франции во вторник. Несмотря на это, форвард решил остаться в расположении команды.
Теги: Диего Коста Сборная Испании
Сегодня, 03:58
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