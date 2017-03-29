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Сергей Собянин: реконструкция арены "Лужники" почти завершена

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что реконструкция стадиона "Лужники" практически завершена.

"В "Лужниках" выполнена большая часть работ по реконструкции самого стадиона, главной арены. Здесь смонтированы свет, звук и даже зеленая трава с помощью специальных технологий за зиму укрепила свою корневую систему, здесь даже можно играть в футбол.

Заканчиваются отделочные и пуско-наладочные работы. Нет никаких сомнений, что "Лужники" будут сданы в срок. Продолжает идти благоустройство, которое до конца лета будет завершено. Все будет сделано в срок и, надеюсь, качественно", - цитирует Собянина ТАСС.
Сегодня, 13:22
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