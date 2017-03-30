Без Голландии, Аргентины, Украины и США? Кто приедет на Чемпионат мира в Россию?

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Игроки разлетаются по постоянным местам своей работы из расположений сборных, а это значит, что самое время бросить взгляд на ситуацию в квалификации к Чемпионату мира, от которой наша команда, к счастью, освобождена, ведь в Россию рискуют не попасть многие из сильных мира сего.Первоначальный расклад в этой группе просматривался чётко: финалисты Евро должны были бронировать за собой 1-е место, а пропустившие Евро голландцы в борьбе со шведами добыть второе. Но неожиданно в дело вмешались болгары. Команда, которую давно не воспринимают как серьёзную угрозу, на прошлой неделе хлопнула Голландию. Швеция, в свою очередь, не оставила шансов белорусам – 4:0. Обидно, что наши братья не смогли победить даже Люксембург дома и выступают в роли статистов, пусть и отобравших очки у Франции.Команда Дешама всё же не должна иметь проблем с отбором, а вот судьба голландцев, пока остающихся без тренера после увольнения Данни Блинда, во многом будет решаться в очных домашних встречах с конкурентами. Не знаю как вам, а мне бы хотелось повидать в своём городе толпу весёлых оранжевых ребят – с ними абсолютно любой турнир становится ярче.В группе В на прошлой неделе произошло важное событие. Вы наверняка подумали, что речь идёт о нулевой ничьей Андорры и прогрессирующих Фарер, но я всё-таки упомяну о том, что португальцы на малой родине КриРо разбили венгров и отцепили их от борьбы за поездку в Россию. Дважды отличился и сам Роналду, в честь которого назвали аэропорт Мадейры. Звёздный португалец заявил, что выдающимся людям надо воздавать почести при жизни, принял участие в церемонии, где был представлен и его бюст. Который, честно говоря, больше напоминает главную страшилку нашего детства, чем самого Криштиану. Понятно, что художник так видит, но не менее понятно, что художнику пора навестить окулиста.Судьба прямой путёвки на ЧМ, вполне возможно, будет решаться в последнем туре. Португальцы проиграли гостевую личную встречу со швейцарцами, в том матче, проигранном с очень плохим счётом 0:2 и коренится их текущее отставание. Правда, внести свой вклад в распределение путёвок могут и венгры, с которыми португальцы выдали один из самых зрелищных матчей Евро-2016.Если весь руководящий состав Германии дружно не упадёт со второго этажа головой вниз и не решит бойкотировать ЧМ, то действующих чемпионов в России мы увидим. А вот за стыки побьётся целый ряд команд, среди которых присутствует и Азербайджан с бывшими россиянами Махмудовым и Шейдаевым. В противоположном смысле удивляет Норвегия: слить всем, кроме Сан-Марино – как-то недостойно для потомков викингов и переехавших к ним мигрантов.В целом ситуация в группе запутанная. Фаворитами вроде бы являются чехи, но они уже сгоняли домашние нулевые ничьи с обоими конкурентами и теперь должны будут нанести им ответные визиты.Сербы всегда имеют хороший состав, феерят на молодёжных турнирах, но в последние годы заваливают отборочные циклы. Сейчас у команды Славолюба Муслина отличные шансы оформить прямую путёвку в Россию, где появлению Сербии буду очень рады. Только сербские болельщики регулярно поддерживают нашу страну масштабными акциями, скорбят и радуются вместе с нами, потому симпатии российского болельщика, на мой взгляд, здесь определены.Но удержаться на 1-м месте будет очень нелегко. И дело даже не столько в Ирландии, сколько в очень крутых командах Уэльса и Австрии. Вспомните Евро-2016, отбор к нему – все мы восхищались этими командами, потому удивительно сейчас видеть их отстающими на 4 очка. И если австрийцы хотя бы не подтвердили свой класс на самом турнире, то в лице Уэльса мимо ЧМ рискует пролететь полуфиналист Евро с Гаретом Бэйлом, чего бы не хотелось. Всяко интереснее Ирландии, с которой валлийцы, правда, отыграли безголевые 90 минут неделю назад.В этой группе Роберт Левандовски своими восемью мячами обеспечил полякам более-менее спокойную жизнь. И, наверное, не спокойную там, куда приедут польские фанаты. Остальные, за исключением Казахстана, где теперь рулит Александр Бородюк, поведут жёстокую борьбу за «стыки». Матч чемпионата мира с участием сборной Армении в Сочи – мечта половины города и трети футбольных журналистов России.Возможно, многое решат звёзды, как Генрих Мхитарян или Кристиан Эриксен. У черногорцев и румын мастеров такого калибра нет. У первых нет и никакого опыта попадания на большие турниры, равно как и у армян. Кстати, ещё немного о них: Нобель Арустамян всегда старается воздерживаться от каких-то категоричных оценок и прогнозов. Не люблю такой подход, но здесь придётся стать немного Нобелем, поскольку ситуация с прогнозированием в этой группе реально тяжела даже для участников «Битвы экстрасенсов».Благодаря отборочному циклу хотя бы некоторые из англичан узнали, что Словения и Словакия – это разные страны. С отбором, несмотря на скандальную отставку Сэма Эллардайса, у англичан как всегда нет. Группы им традиционно попадаются несложные, да и играется островитянам в квалификации как-то легче, чем на главном турнире, который англичане так хотели у нас перехватить.Шотландцы, не хотевшие выходит из ЕС и теперь думающие о референдуме по вопросу независимости, пытаются реабилитроваться после тяжелейшего удара: Шотландия была единственной частью Соединенного Королевства, не представленной на Евро-2016. Неделю назад была обыграна Словения, что и в этой группе запутало борьбу за 2-е место.Жаль, что две такие команды сошлись в одной группе, но увидеть на ЧМ мы должны и Испанию, и Италию – страны, без которых футбол представить невозможно. При Лопетеги Испанию снова интересно смотреть, итальянцам во многом повезло с домашней ничьей. Та встреча остаётся единственной потерей очков у соперников, которые не должны подпустить к верхушке больше никого. Хотя тот факт, что до 75-й минуты Италия проигрывала в Македонии, а до 90-й играла вничью, намекает на то, что необязательно всё решится в личной испанской встрече.Наши хорошие знакомые бельгийцы перед встречей с Россией не смогли справиться с греками, потому до 100-процентного результата не дотянули. Но таланта Азара, Де Брёйне и других должно хватить, чтобы пройти не только в финальную часть ЧМ, тут почему бы на финал не замахнуться?Греки, вдрызг провалившие предыдущий отборочный цикл, возвращают былые позиции. И эллины, и их боснийские соперники участвовали в предыдущем чемпионате мира, а уже 9-го июня встретятся в Сараево. Первая встреча завершилась со счётом 1:1. Учитывая, что остальные соперники подобрались так себе, от предстоящего матча будет зависеть очень многое.Горячие финской парни в этой жаркой группе оказались совсем на обочине – не помог даже Борис Ротенберг. Хорватия с её потрясающем подбором игроков, напротив, лидирует. Исландия, Турция и Украина, скорее всего, побьются за 2-ю строчку. При всём уважении к украинскому народу, жовто-блакитную команду на этой позиции видеть не хотелось бы, ведь в таком случае мы забудем о футболе, украинские чиновники начнут гордо рассуждать о бойкоте, политическая напряжённость усилится до предела...Вот Исландия – другое дело. Помнится, примазавшись к летнему успеху этой команды, спустя 9 месяцев после Евро вызвавшей в своей стране демографический бум, Дмитрий Киселёв в «Вестях Недели» заявил: «Все мы Рюриковичи». Шутки шутками, а увидеть Исландию и «похухать» вместе с её болельщиками я бы не против. Украину северянам предстоит принимать, а вот в Турцию придётся съездить самим. Турки, которые летели Украине 0:2 и едва сравняли счёт, в свою очередь, погостят у команды Андрея Шевченко.Южная Америка, слава Богу, ещё не раздробилась на всякие Косово и Гибралтары, потому здесь с формулой отбора всё проще: полноценный чемпионат, откуда великолепная четвёрка отбирается напрямую, а пятая команда играет стыковые матчи с Новой Зеландией, которая вряд ли умудрится не пройти свой океанский отбор.Бразилия стала второй командой после России, обеспечившей себе участие на чемпионате мира. Непонятно, зачем в сборную был повторно назначен Дунга (2-3-1 на старте квалификации), но после его увольнения Бразилия, похоже, наконец нашла хорошего тренера. Тите сколотил мощнейшую команду, которая оказалась в состоянии обыграть Уругвай на выезде 4:1, Аргентину дома 3:0. Даже играющий ныне в Китае Паулиньо приезжает и приносит невероятную пользу. Соскучились по реально крутым бразильцам? Будет круто, если полноценное возвращение великой сборной состоится в России, которая никак не дождётся, когда же Бразилия станет чемпионом мира по хоккею...Слухи о пролёте аргентинцев всё же преувеличены. Да, Лео Месси дисквалифицирован за оскорбление судьи на 4 матча (даже гениям никакого снисхождения). Да, Игуаин и Агуэро на больших турнирах приучили нас к тому, что в национальной команде они проявляют себя так, будто они попали в сборную России. Да, без Месси Аргентину уже успела проиграть Боливии (раньше, было дело, на высокогорье его рвало, условия там специфические). Да, без Лео Аргентина выиграла всего 1 матч из восьми. И всё-таки мастерства аргентинцев должно хватить, чтобы удержать хотя бы стыковое 5-е место.Вообще, в очередной раз приходится жалеть о небольшой квоте Южной Америки – на Эквадор, Перу и особенно Парагвай посмотреть было бы наверняка интересно. С другой стороны, небольшая квота и делает отборочный южноамериканский турнир таким интересным, ставя на грань такую команду, как Аргентина. Лео Месси и так из-за поражения в финале Кубка Америки от Чили пропускает Кубок Конфедераций, так что пусть его партнёры постараются и привезут к нам в страну Великого.Зато на Кубок Конфедераций приедет Новая Зеландия, которая обеспечила себе финал в своей. Соперником, скорее всего, станет сборная Таити, запомнившаяся выступлением на аналогичном турнире 2013 года, где команде доводилось пропускать и 8 голов. Новозеландцы такого, конечно, не допустят. Их самих, в свою очередь, вряд ли допустят до чемпионата мира южноамериканцы.Зона КОНКАКАФ делегирует на ЧМ 3-х участников, а ещё одного отправляет на стыки с азиатами. Прямо сейчас в тройку не входит сборная США, которая позавчера не смогла обыграть Панаму. До такой жизни американцы, стремительно наращивающие популярность соккера, докатились ещё при Юргене Клинсманне, уволенном в ноябре прошлого года. Впрочем, у Брюса Арены есть ещё 6 туров, чтобы обогнать Панаму и не пропустить Гондурас. Коста-Рика и Мексика в этой компании всё-таки выглядят наиболее солидно, а последние также примут участие в Кубке Конфедераций.Подходит к логической развязке и многоступенчатый азиатский отбор. Из каждой группы на ЧМ выходят две первые команды, а третьи играют между собой стыки, в которых определяют, кто попадёт в другие стыки – с 4-й командой КОНКАКАФ. В группе А на это всерьёз претендуют наши узбекские друзья. Корее и Ирану, за который регулярно забивает Сердар Азмун, должно хватить класса для удержания позиций. Китайцы пока что превосходят соседей только по тратам. Катар, видимо, выступит на домашнем ЧМ не сильно лучше, чем мы на своём.В другой группе тройка претендентов тоже более-менее определилась. Удивляет, что Японии и Австралии такую конкуренцию составляет Саудовская Аравия, про которую со времён ЧМ-2006 мы успели подзабыть. Но австралийцы постараются сделать всё, чтобы съездить в Россию не только на Кубок Конфедераций, а через год ещё и вернуться в нашу страну.Ну и наконец, как пела Шакира в гимне ЧМ-2010, It’s time for Africa! Там позади тоже много раундов отбора, который достиг группового этапа, который командам надо обязательно выиграть. Групп 5 и путёвок тоже. Пока сыграно всего 2 тура. Где-то, как в группах Кот-д’Ивуара и финалиста Кубка Африки Египта, фавориты просматриваются, хотя Гана должна побороться. Удивляет уверенное лидерство Нигерии, несмотря на наличие лучшей африканской команды 2017 Камеруна, сильного Алжира и Замбии Чисамбы Лунгу. Горячо будет и в группе D.Ну а пока идеи расширения и глобализации не затронули Чемпионат мира, в розыгрыше остаётся 30 путёвок. Кто присоединится к России и Бразилии и в какие группы угодит, мы узнаем уже в конце этого года.