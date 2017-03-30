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Зарплата Кирилла Панченко по новому контракту с "Динамо" увеличится в два раза

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, который выступает в московском "Динамо" на правах аренды, в следующем сезоне будет зарабатывать в два раза больше, после того, как вступит в силу соглашение с бело-голубыми, сообщают "Известия".

Как сообщил источник, по новому договору "Динамо" будет выплачивать Панченко зарплату в размере около 7 млн рублей в месяц (около € 1,1 млн в год). В ЦСКА форвард зарабатывал порядка 3,5 млн рублей в месяц. Эта же сумма поступает на его счёт и сейчас. Однако в каких пропорциях клубы делят расходы на его зарплату во время аренды, не известно.

"Руководство "Динамо", пришедшее в клуб осенью и столкнувшееся с серьёзными финансовыми проблемами, оказалось в противоречивой ситуации. С одной стороны, Панченко - лидер команды, умудрившийся своей игрой заслужить приглашение в сборную из ФНЛ, и его надо сохранить для выступлений в РФПЛ.

С другой стороны, эти успехи увеличили и спрос на него, что повышало финансовую нагрузку. "Динамо" пришлось долго торговаться, но в итоге, несмотря на увеличение суммы контракта, траты всё-таки будут в разумных пределах", - сообщил источник.
Теги: Панченко Динамо
Сегодня, 00:59
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