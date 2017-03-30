Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Владислав Рыжков: за мат Аленичев штрафовал на 500 рублей

Хавбек тульского «Арсенала» Владислав Рыжков вспомнил о работе с экс-наставником «Спартака» Дмитрием Аленичевым.

– Каковы воспоминания от работы с Дмитрием Аленичевым?

– Только позитивные. 28 февраля у меня был день рождения – Дмитрий Анатольевич позвонил, поздравил. Это о многом говорит, согласны? Уважаю Аленичева и как человека, и как тренера. Он же «Арсенал» с КФК до РФПЛ поднял, хотя к премьер-лиге, чего лукавить, мы морально оказались не готовы. В весенней части появилась нужная психология – обыграли в Кубке России «Зенит», в чемпионате победили «Спартак» с «Локомотивом». Но спастись не смогли. Вообще у Аленичева все было по делу. Где надо – напихает, где надо – поддержит.

– Правда, что Аленичев запрещал игрокам ругаться матом?

– Да. Он ввел штрафы – по-моему, 500 рублей за слово. Не помню, чтобы кто-то платил, но нецензурной лексики стало гораздо меньше. Понятно, на поле, идя в жесткий стык, что-то может и вырваться, но это непроизвольный крик. Аленичев и сам никогда не ругался.

– Как отнеслись к его знаменитому демаршу двухлетней давности, когда на календарный матч с ЦСКА был отправлен дублирующий состав?

– Все уже тогда было ясно. Главный тренер сказал команде: «Это мое решение, мне за него отвечать». Все его поддержали.

– До сих пор спорят, на чьем фундаменте ехал «Спартак» осенью – аленичевском или том, что заложил Массимо Каррера. Вы как считаете?

– Cостав формировался еще при Аленичеве, он готовил команду. Но Каррера добавил изюминки. Так или иначе, никто не может знать, что было бы, останься Дмитрий Анатольевич в «Спартаке». Не вижу смысла обсуждать данную тему.

– «Спартак» завоюет золото в текущем сезоне?

– Я в это верю! И желаю красно-белым чемпионства.

Советский спорт
Теги: Рыжков Аленичев
Сегодня, 12:09
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Роман Жданов (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (0)
online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 30.03.2017
№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
теперь понятно за что его слили хрюшо-игроки


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
а с 5000 у него сдача была? или со 100 долларов?
Регистрация: 16.03.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.