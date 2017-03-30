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Владислав Рыжков: за мат Аленичев штрафовал на 500 рублей
Хавбек тульского «Арсенала» Владислав Рыжков вспомнил о работе с экс-наставником «Спартака» Дмитрием Аленичевым.
– Каковы воспоминания от работы с Дмитрием Аленичевым?
– Только позитивные. 28 февраля у меня был день рождения – Дмитрий Анатольевич позвонил, поздравил. Это о многом говорит, согласны? Уважаю Аленичева и как человека, и как тренера. Он же «Арсенал» с КФК до РФПЛ поднял, хотя к премьер-лиге, чего лукавить, мы морально оказались не готовы. В весенней части появилась нужная психология – обыграли в Кубке России «Зенит», в чемпионате победили «Спартак» с «Локомотивом». Но спастись не смогли. Вообще у Аленичева все было по делу. Где надо – напихает, где надо – поддержит.
– Правда, что Аленичев запрещал игрокам ругаться матом?
– Да. Он ввел штрафы – по-моему, 500 рублей за слово. Не помню, чтобы кто-то платил, но нецензурной лексики стало гораздо меньше. Понятно, на поле, идя в жесткий стык, что-то может и вырваться, но это непроизвольный крик. Аленичев и сам никогда не ругался.
– Как отнеслись к его знаменитому демаршу двухлетней давности, когда на календарный матч с ЦСКА был отправлен дублирующий состав?
– Все уже тогда было ясно. Главный тренер сказал команде: «Это мое решение, мне за него отвечать». Все его поддержали.
– До сих пор спорят, на чьем фундаменте ехал «Спартак» осенью – аленичевском или том, что заложил Массимо Каррера. Вы как считаете?
– Cостав формировался еще при Аленичеве, он готовил команду. Но Каррера добавил изюминки. Так или иначе, никто не может знать, что было бы, останься Дмитрий Анатольевич в «Спартаке». Не вижу смысла обсуждать данную тему.
– «Спартак» завоюет золото в текущем сезоне?
– Я в это верю! И желаю красно-белым чемпионства.
Советский спорт
– Каковы воспоминания от работы с Дмитрием Аленичевым?
– Только позитивные. 28 февраля у меня был день рождения – Дмитрий Анатольевич позвонил, поздравил. Это о многом говорит, согласны? Уважаю Аленичева и как человека, и как тренера. Он же «Арсенал» с КФК до РФПЛ поднял, хотя к премьер-лиге, чего лукавить, мы морально оказались не готовы. В весенней части появилась нужная психология – обыграли в Кубке России «Зенит», в чемпионате победили «Спартак» с «Локомотивом». Но спастись не смогли. Вообще у Аленичева все было по делу. Где надо – напихает, где надо – поддержит.
– Правда, что Аленичев запрещал игрокам ругаться матом?
– Да. Он ввел штрафы – по-моему, 500 рублей за слово. Не помню, чтобы кто-то платил, но нецензурной лексики стало гораздо меньше. Понятно, на поле, идя в жесткий стык, что-то может и вырваться, но это непроизвольный крик. Аленичев и сам никогда не ругался.
– Как отнеслись к его знаменитому демаршу двухлетней давности, когда на календарный матч с ЦСКА был отправлен дублирующий состав?
– Все уже тогда было ясно. Главный тренер сказал команде: «Это мое решение, мне за него отвечать». Все его поддержали.
– До сих пор спорят, на чьем фундаменте ехал «Спартак» осенью – аленичевском или том, что заложил Массимо Каррера. Вы как считаете?
– Cостав формировался еще при Аленичеве, он готовил команду. Но Каррера добавил изюминки. Так или иначе, никто не может знать, что было бы, останься Дмитрий Анатольевич в «Спартаке». Не вижу смысла обсуждать данную тему.
– «Спартак» завоюет золото в текущем сезоне?
– Я в это верю! И желаю красно-белым чемпионства.
Советский спорт
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