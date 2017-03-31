В Казахстане родился мальчик, которого назвали Зинеден Зидан

В казахстанском городе Атырау родители назвали мальчика в честь легендарного французского футболиста Зинедина Зидана, изменив всего одну букву в его имени. Фотографию свидетельства о рождении мальчика опубликовал отец новорожденного в социальных сетях."Да, действительно, мальчик с таким именем родился в Атырау 27 февраля. Его семья живет в областном центре. Фамилия мальчика - Зинеден, а имя - Зидан", - заявил представитель местного ЗАГСа.