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В Казахстане родился мальчик, которого назвали Зинеден Зидан

В казахстанском городе Атырау родители назвали мальчика в честь легендарного французского футболиста Зинедина Зидана, изменив всего одну букву в его имени. Фотографию свидетельства о рождении мальчика опубликовал отец новорожденного в социальных сетях.

"Да, действительно, мальчик с таким именем родился в Атырау 27 февраля. Его семья живет в областном центре. Фамилия мальчика - Зинеден, а имя - Зидан", - заявил представитель местного ЗАГСа.

Газета.ru
Теги: Зидан
Сегодня, 00:59
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№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 01:14) #
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Болеет за:
«Ростов»
Зидан это ещё ничего ! Номально ! При создании колхозов , в прошлом веке , у них было популярное имя -" Тракторбек " ! smile
Регистрация: 23.09.2016
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