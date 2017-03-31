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Мишель Платини: Блаттер - самый большой эгоист из всех, кого я знаю

Экс-глава УЕФА Мишель Платини обрушился с критикой на бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера.

"Блаттер всегда спасал свою шкуру. Он никогда не защищал меня или еще кого-либо. Это самый большой эгоист из всех, кого я знаю. Он всегда говорил, что последний скальп снимет именно с меня.

Знаю, что Блаттер был зациклен на мне, и я даже не говорю о ревности, которую он испытывал по отношению к моей футбольной карьере. Мне больно от того, что меня бросили в одну клетку со всеми и сказали, что Мишель Платини неразрывно связан с коррупцией в ФИФА.

Сегодня я сражаюсь за свое имя, потому что ничего плохого не сделал. Я борюсь с несправедливостью", - цитирует Платини "Евроспорт".
Теги: Платини Блаттер
Сегодня, 08:31
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:49) #
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Болеет за:
«Сибирь»
А вы с ним в одной камере сидите или в разных?


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 08:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Экс-глава УЕФА Мишель Платини обрушился с критикой на бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера.


"Ну а потом его маненечко того, И тут всю правду мы узнали про него..." (с)

Где же ты, Мишель был, когда бабло от Блаттера получал?..


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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