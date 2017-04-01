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Максим Канунников: не важно, что там нужно "Зениту", нам тоже нужно

Форвард "Рубина" Максим Канунников рассказал о предстоящем матче 21-го тура премьер-лиги с "Зенитом".

"Ждем игры. Не важно, что там нужно "Зениту", нам тоже нужно. Мы готовимся готовится, настраивается, тем более, что наконец-то возвращаемся на долгожданную арену.

Это подстегивает, игроки как-будто раскрываются там", - цитирует Канунникова "Рубин-ТВ".
Теги: Канунников Рубин
Сегодня, 10:55
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