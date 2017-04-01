Максим Канунников: не важно, что там нужно "Зениту", нам тоже нужно

Форвард "Рубина" Максим Канунников рассказал о предстоящем матче 21-го тура премьер-лиги с "Зенитом".



"Ждем игры. Не важно, что там нужно "Зениту", нам тоже нужно. Мы готовимся готовится, настраивается, тем более, что наконец-то возвращаемся на долгожданную арену.



Это подстегивает, игроки как-будто раскрываются там", - цитирует Канунникова "Рубин-ТВ".