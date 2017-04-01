Алексей Смертин: сейчас "Лужники" соответствуют всем международным стандартам

Посол чемпионата мира 2018 года Алексей Смертин рассказал о своем визите на реконструированный стадион "Лужники".



"Я испытал настоящие эмоции и некоторый мандраж, который всегда появляется при выходе на поле. Стадион получился очень уютный, чему способствует и близость трибун к самому полю.



Раньше, выход из раздевалок был в углу стадиона, тогда как во всем мире принято выходить на поле в центре. Сейчас выход перенесли, и это, безусловно, хорошо. Обновленная арена соответствует всем международным стандартам", - цитирует Смертина пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.