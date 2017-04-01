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Василий Уткин: я беспокоюсь за Измайлова, боюсь, что дело кончится какой-нибудь драмой
Комментатор Василий Уткин высказался относительно ухода из "Краснодара" полузащитника Марата Измайлова.
– Все еще считаете Измайлова странным?
– Ну он является странным. Он давно живет на свете, ему уже глубоко за 30, мы за ним можем долго наблюдать, он, конечно, очень странный парень. Это факт.
– В чем это проявлялось? В фантомных болях?
– Дело не в фантомных болях. Дело в том, кто и как придает этому значение. Если вы посмотрите на себя, то обнаружите в себе такое же количество таких же фантомных проблем. Просто в данном случае речь о спортсмене, здоровье которого есть его индустрия, фабрика. Если он в этом находит какие-то иррациональные мотивы, то становится предметом обсуждений, заботы. А на самом деле мы все о себе так думаем. Один человек может задуматься: он поперхнулся, что это означает? Он кашлянул: что это значит? Дело совершенно не в этом.
– В чем это еще проявлялось?
– Вы же мне неспроста звоните по поводу Измайлова. Вы же помните, что однажды я сказал, что Марат Измайлов ******** [странный]. Знаете, я в этой истории жалею о том, что составляет эмоциональную составляющую этого слова. Но по сути я совершенно об этом не жалею.
Я скажу по-другому: для меня очень трагический день, когда Марат сказал, что он заканчивает контракт с "Краснодаром". По-моему, у Марата нет никаких способов нормально жить вне футбола. У меня твердое убеждение, что он вряд ли знает, как это.
Вот задайте вопрос себе, своим читателям. Вы живете в Краснодаре, а ваша семья – в Португалии. И в конце концов вы прекращаете свою профессиональную деятельность в Краснодаре, чтобы больше времени проводить с семьей, которая в Португалии. А до того вы как со своей семьей время проводили?
Я ужасно беспокоюсь о Марате Измайлове. Боюсь, что дело кончится какой-нибудь драмой. Я однажды охарактеризовал его довольно темпераментным словом, я об этом сожалею, но в жизни, практике, разговорах Марата не видно, чтобы его интересовало что-то, кроме футбола. А футболом он перестал заниматься просто в силу возраста. При этом он отчаянный перфекционист. По этому поводу за него тревожно, – цитирует Уткин Sports.ru.
– Все еще считаете Измайлова странным?
– Ну он является странным. Он давно живет на свете, ему уже глубоко за 30, мы за ним можем долго наблюдать, он, конечно, очень странный парень. Это факт.
– В чем это проявлялось? В фантомных болях?
– Дело не в фантомных болях. Дело в том, кто и как придает этому значение. Если вы посмотрите на себя, то обнаружите в себе такое же количество таких же фантомных проблем. Просто в данном случае речь о спортсмене, здоровье которого есть его индустрия, фабрика. Если он в этом находит какие-то иррациональные мотивы, то становится предметом обсуждений, заботы. А на самом деле мы все о себе так думаем. Один человек может задуматься: он поперхнулся, что это означает? Он кашлянул: что это значит? Дело совершенно не в этом.
– В чем это еще проявлялось?
– Вы же мне неспроста звоните по поводу Измайлова. Вы же помните, что однажды я сказал, что Марат Измайлов ******** [странный]. Знаете, я в этой истории жалею о том, что составляет эмоциональную составляющую этого слова. Но по сути я совершенно об этом не жалею.
Я скажу по-другому: для меня очень трагический день, когда Марат сказал, что он заканчивает контракт с "Краснодаром". По-моему, у Марата нет никаких способов нормально жить вне футбола. У меня твердое убеждение, что он вряд ли знает, как это.
Вот задайте вопрос себе, своим читателям. Вы живете в Краснодаре, а ваша семья – в Португалии. И в конце концов вы прекращаете свою профессиональную деятельность в Краснодаре, чтобы больше времени проводить с семьей, которая в Португалии. А до того вы как со своей семьей время проводили?
Я ужасно беспокоюсь о Марате Измайлове. Боюсь, что дело кончится какой-нибудь драмой. Я однажды охарактеризовал его довольно темпераментным словом, я об этом сожалею, но в жизни, практике, разговорах Марата не видно, чтобы его интересовало что-то, кроме футбола. А футболом он перестал заниматься просто в силу возраста. При этом он отчаянный перфекционист. По этому поводу за него тревожно, – цитирует Уткин Sports.ru.
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