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Василий Уткин: я беспокоюсь за Измайлова, боюсь, что дело кончится какой-нибудь драмой

Комментатор Василий Уткин высказался относительно ухода из "Краснодара" полузащитника Марата Измайлова.

– Все еще считаете Измайлова странным?

– Ну он является странным. Он давно живет на свете, ему уже глубоко за 30, мы за ним можем долго наблюдать, он, конечно, очень странный парень. Это факт.

– В чем это проявлялось? В фантомных болях?

– Дело не в фантомных болях. Дело в том, кто и как придает этому значение. Если вы посмотрите на себя, то обнаружите в себе такое же количество таких же фантомных проблем. Просто в данном случае речь о спортсмене, здоровье которого есть его индустрия, фабрика. Если он в этом находит какие-то иррациональные мотивы, то становится предметом обсуждений, заботы. А на самом деле мы все о себе так думаем. Один человек может задуматься: он поперхнулся, что это означает? Он кашлянул: что это значит? Дело совершенно не в этом.

– В чем это еще проявлялось?

– Вы же мне неспроста звоните по поводу Измайлова. Вы же помните, что однажды я сказал, что Марат Измайлов ******** [странный]. Знаете, я в этой истории жалею о том, что составляет эмоциональную составляющую этого слова. Но по сути я совершенно об этом не жалею.

Я скажу по-другому: для меня очень трагический день, когда Марат сказал, что он заканчивает контракт с "Краснодаром". По-моему, у Марата нет никаких способов нормально жить вне футбола. У меня твердое убеждение, что он вряд ли знает, как это.

Вот задайте вопрос себе, своим читателям. Вы живете в Краснодаре, а ваша семья – в Португалии. И в конце концов вы прекращаете свою профессиональную деятельность в Краснодаре, чтобы больше времени проводить с семьей, которая в Португалии. А до того вы как со своей семьей время проводили?

Я ужасно беспокоюсь о Марате Измайлове. Боюсь, что дело кончится какой-нибудь драмой. Я однажды охарактеризовал его довольно темпераментным словом, я об этом сожалею, но в жизни, практике, разговорах Марата не видно, чтобы его интересовало что-то, кроме футбола. А футболом он перестал заниматься просто в силу возраста. При этом он отчаянный перфекционист. По этому поводу за него тревожно, – цитирует Уткин Sports.ru.
Теги: Уткин Измайлов Краснодар
Сегодня, 11:58
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(3)
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: prime
если его семья в Португалии и он так тоскует по ней, то зачем он возвращался в Россию?

бабляндия тут больше... и думать только о футболе становится интересней
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
если его семья в Португалии и он так тоскует по ней, то зачем он возвращался в Россию?
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 12:10) #
  • -3
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Болеет за:
«Локомотив»
Вася бы лучше о своем здоровье беспокоился...
Регистрация: 23.03.2016
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