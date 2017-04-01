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Александр Тихоновецкий намерен создать Футбольную партию России
Экс-футболист, а ныне тренер "Луча-Энергии" Александр Тихоновецкий принял решение стать политиком.
37-летний специалист планирует в ближайшее время создать Футбольную партию России, которая будет объединять и консолидировать болельщиков. Уже осенью новая партия планирует провести Учредительный съезд во Владивостоке, где будут приняты устав и программа, а также образованы региональные отделения по всей России. Затем все документы будут поданы для регистрации в Минюст РФ.
"Идея создания такой партии витала в воздухе давно, ведь армия футбольных болельщиков в России огромная, это несколько миллионов людей, объединенных любовью к игре. Однако по-прежнему этот пласт населения никак не был представлен на высшем уровне власти, хотя и попыток создать нечто подобное не было, это стоит признать.
Футбольная партия России, в случае регистрации в Минюсте, будет представлять интересы простого российского болельщика, защищать его интересы, отстаивать нужные и качественные законопроекты, касающиеся спорта в целом и футбола в частности. При удачном стечении обстоятельств мы бы могли продавить в Думе многие поправки в законах, касающихся и распития пива на стадионах, и тотальном запрете курения на спортивных объектах.
А то как работает закон сейчас? Курить запрещено, но болельщики курят в подтрибунных помещениях. Так быть не должно. Начнем со съезда в сентябре–октябре, а там двинемся по регионам Приморского края и затем постараемся охватить всю Россию. У футбольных болельщиков появился шанс быть услышанными, а у клубов появилась возможность законодательно фиксировать бюджеты и отстаивать свои интересы на всех уровнях.
Уже сейчас к нашей партии готовы присоединиться Валерий Газзаев, ныне действующий депутат Госдумы, Анатолий Байдачный, Анатолий Бышовец, Олег Романцев, Олег Долматов и многие другие ветераны тренерского цеха. Рассчитываем на поддержку болельщиков", - цитирует Тихоновецкого "Sportbox".
37-летний специалист планирует в ближайшее время создать Футбольную партию России, которая будет объединять и консолидировать болельщиков. Уже осенью новая партия планирует провести Учредительный съезд во Владивостоке, где будут приняты устав и программа, а также образованы региональные отделения по всей России. Затем все документы будут поданы для регистрации в Минюст РФ.
"Идея создания такой партии витала в воздухе давно, ведь армия футбольных болельщиков в России огромная, это несколько миллионов людей, объединенных любовью к игре. Однако по-прежнему этот пласт населения никак не был представлен на высшем уровне власти, хотя и попыток создать нечто подобное не было, это стоит признать.
Футбольная партия России, в случае регистрации в Минюсте, будет представлять интересы простого российского болельщика, защищать его интересы, отстаивать нужные и качественные законопроекты, касающиеся спорта в целом и футбола в частности. При удачном стечении обстоятельств мы бы могли продавить в Думе многие поправки в законах, касающихся и распития пива на стадионах, и тотальном запрете курения на спортивных объектах.
А то как работает закон сейчас? Курить запрещено, но болельщики курят в подтрибунных помещениях. Так быть не должно. Начнем со съезда в сентябре–октябре, а там двинемся по регионам Приморского края и затем постараемся охватить всю Россию. У футбольных болельщиков появился шанс быть услышанными, а у клубов появилась возможность законодательно фиксировать бюджеты и отстаивать свои интересы на всех уровнях.
Уже сейчас к нашей партии готовы присоединиться Валерий Газзаев, ныне действующий депутат Госдумы, Анатолий Байдачный, Анатолий Бышовец, Олег Романцев, Олег Долматов и многие другие ветераны тренерского цеха. Рассчитываем на поддержку болельщиков", - цитирует Тихоновецкого "Sportbox".
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