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Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал победу над "Томью" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.

"В первом тайме действовали нормально, владели мячом, создавали моменты, хотелось бы забить второй, тогда игра бы успокоилась. Во втором тайме был неприятный кусок, когда очень глубоко сели в обороне, давали сопернику много свободных зон, которыми "Томь" пользовалась и оказывала давление.

Потом сделали замену, внесли коррективы, отодвинули игру, ребята проявили характер. Было непросто, все понимали, чего стоит эта игра. Забили второй мяч и чувствовали себя спокойно. Сегодня результат был гораздо важнее, чем сама игра", - сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула Томь
Сегодня, 20:11
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:21) #
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Серёжа - тренер, а чувство гордости какое-то есть? Объехал студентов и столько слов...., Моуринью Бл.дь..((
Регистрация: 28.12.2015
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