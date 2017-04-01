Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал победу над "Томью" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.



"В первом тайме действовали нормально, владели мячом, создавали моменты, хотелось бы забить второй, тогда игра бы успокоилась. Во втором тайме был неприятный кусок, когда очень глубоко сели в обороне, давали сопернику много свободных зон, которыми "Томь" пользовалась и оказывала давление.



Потом сделали замену, внесли коррективы, отодвинули игру, ребята проявили характер. Было непросто, все понимали, чего стоит эта игра. Забили второй мяч и чувствовали себя спокойно. Сегодня результат был гораздо важнее, чем сама игра", - сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол".