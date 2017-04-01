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20:11
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
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Матч первых (2)
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Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне
Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал победу над "Томью" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.
"В первом тайме действовали нормально, владели мячом, создавали моменты, хотелось бы забить второй, тогда игра бы успокоилась. Во втором тайме был неприятный кусок, когда очень глубоко сели в обороне, давали сопернику много свободных зон, которыми "Томь" пользовалась и оказывала давление.
Потом сделали замену, внесли коррективы, отодвинули игру, ребята проявили характер. Было непросто, все понимали, чего стоит эта игра. Забили второй мяч и чувствовали себя спокойно. Сегодня результат был гораздо важнее, чем сама игра", - сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол".
"В первом тайме действовали нормально, владели мячом, создавали моменты, хотелось бы забить второй, тогда игра бы успокоилась. Во втором тайме был неприятный кусок, когда очень глубоко сели в обороне, давали сопернику много свободных зон, которыми "Томь" пользовалась и оказывала давление.
Потом сделали замену, внесли коррективы, отодвинули игру, ребята проявили характер. Было непросто, все понимали, чего стоит эта игра. Забили второй мяч и чувствовали себя спокойно. Сегодня результат был гораздо важнее, чем сама игра", - сказал Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол".
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