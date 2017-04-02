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Не созрели. "Монако" разбит Парижем в финале Кубка лиги
«ПСЖ» взял 3 Кубка Лиги подряд, а «Монако» после его завоевания в 2003-м году, как и «Спартак», больше ничего не выигрывал. И пока трофейное голодание продолжается – у самой яркой команды Европы не получилось даже навязать сопернику борьбу.
Фалькао к нам на поле не пойдёт
Травма возродившегося колумбийца пришлась некстати, но это тот случай, когда несчастье помогло: после вылета Фалькао место в основе застолбил Киллиан Мбаппе, воспламенившийся на футбольном небосводе сразу же ярчайшей звездой. Ещё одной потерей «Монако» стал Фабиньо – ключевую фигуру в центре поля заменил Моутинью. У «ПСЖ» отсутствие Маркиньоса должен был компенсировать Кимпембе, в запасе Эмери решил оставить Менье и Матюиди.
За ВДД!
Котировки букмекеров были перекошены в парижскую сторону, и команда Эмери сразу начала подтверждать фаворитский статус. «Монако» в центре поля ощутимо не хватало движения Фабиньо: хороший, но уже немолодой Моутинью находился просто не в своей команде. Парижане, не столкнувшись с серьёзным прессингом, быстро завладели мячом, территорией, в чём им сильно помог быстрый гол.
Верратти сам отобрал мяч, сам вывел Ди Марию 1 на 1, а тот не пожадничал и отпасовал на Дракслера. К слову, в небольшой офсайд. Так по маршруту ВДД мяч и проследовал в ворота Субашича, что позволило команде Эмери хозяйствовать на лионском поле в первой половине тайма. Открывания и молниеносные решения Ди Марии держали защиту «Монако» в постоянном напряжении.
Так где «Монако»?
Призывал и призываю: «Монако» нужно смотреть, пока не растащили! Тем более против «ПСЖ» и в финале турнира. Но что в недавней парижской встрече чемпионата, что сегодня команда Жардима не была на себя похожа. Давить «Ман Сити» она почему-то в состоянии, а с Парижем неуверенно играет против соперника.
Только к середине тайма «Монако» сумел включить прессинг, который доходил даже до чужой штрафной. Ценой таких усилий красно-белым удалось вырвать у взявшего небольшую передышку соперника мяч, а на умелое распоряжение им много времени не ушло. Шикарный черпачок Силвы, зрячий пас Сидибе, чёткий удар Лемара – «Монако» не пришлось создавать много моментов или надолго переворачивать ход игры для гола.
За ДДМ!
После пропущенного мяча парижане заиграли как прежде, даже лучше в условиях увеличившегося объёма пространства. Судья Франк Шнейдер, все высказывания которого транслировались в эфир с помощью специального микрофона, несколько раз не свистнул фолы Менди на игроках «ПСЖ», но и при этом команда Эмери соперника превосходила. Чудом чудо-гол не сотворил Кавани, хотя «Монако» тоже ответил ударом Жермена после подачи углового.
И всё-таки «ПСЖ» смотрелся интереснее, острее, фундаментальнее. Парижане прижимали соперника грани, по которой он ходил, и добился своего образцовой, пусть и не самой стремительной, контратакой. Снова выход 1 на 1, снова парочка Дракслер – Ди Мария, только теперь в обратном порядке. В результате осечки офсайдной ловушки от Жемерсона и неразберихи возле своей штрафной «Монако» заслуженно ушёл с поля с голевым дефицитом. В свой футбол команда Жардима играла лишь короткими перебежками, в атаку выходила натужно и словно чувствовала излишнее уважение к сопернику.
Ver-matador
Эдинсона Кавани давно прозвали «El Matador», но в случае с фантастическим голом уругвайца в качестве приставки стоит использовать начало фамилии гениального автора передачи Верратти. В начале 2-го тайма «Монако» попробовал заиграть в свой футбол, но слишком быстро получил по носу при выходе из обороны. Конечно, игроки «ПСЖ» – большие мастаки по разбазариванию преимущества, но «Камп Ноу» должен был чему-то эту команду научить.
Правда, не научил необходимости реализовывать свои моменты. Монегаски постоянно оказывались в полупозиции: и в атаку основательно выйти не могли, и в оборону уже не успевали. Полузащита «ПСЖ» во главе с Верратти (и без Матюиди, кстати) выступала в роли стены, в которую игроки «Монако» запускали мяч и от которой он со страшной скоростью отскакивал назад. «ПСЖ» имел не один шанс довести дело до разгрома, а Кавани лично умудрился не забить даже с метра.
Когда Фалькао не приехал
На стадион-то он должен были приехать, но на поле выйти не мог. Когда Жардим решил усилить атаку, он обнаружил, что вместо Жермена может выпустить только Набиля Дирара. «Монако» потихоньку подбирался к чужим воротам, навешивал, но колумбийского снайпера в штрафной катастрофически не хватало. Мбаппе морально уничтожил парочкой отборов Верратти, проводивший выдающийся матч. Равно как и Ди Мария, сделавший для Кавани 4-й гол.
Состоявшиеся и восходящие
У «Монако» не нашлось ресурсов для усиления игры, молодой команде не хватило мужского стержня для её перелома, а также Фабиньо, Фалькао... Проект «ПСЖ» строится на куда большие деньги куда больший срок (учитывая смену курса Рыболовлева, ушедшего от типичной модели богатея, владеющего клубом). Звёзды «ПСЖ» – состоявшиеся, звёзды «Монако» – восходящие. Отсюда и фундаментальность, уверенность, являвшиеся сегодня чертами команды, в 4-й раз подряд выигравшей Кубок Лиги. Но для Унаи Эмери, который после «Барселоны» мог запросто потерять команду и работу, этот трофей – первый и невероятно важный .
Очень хочется, чтобы «Монако» после этого тяжёлого поражения не сломался, как не сломался «ПСЖ» после «Камп Ноу». Впереди кульминация чемпионской гонки, а также Лига чемпионов, где монегаскам будет противостоять такая же молодая и яркая дортмундская «Боруссия». Несмотря на сегодняшнее разочарование от игры «Монако», я уже начинаю ждать этих матчей.
"Монако": Субашич - Глик, Менди, Сидибе, Жемерсон - Бакайоко, Моутинью, Лемар, (Кардона, 89), Бернарду Силва, Мбаппе - Жермен, (Дирар, 68).
"ПСЖ": Трапп - Тиаго Силва, Курзава, Орье, Кимпембе - Рабьо, Мотта, (Моура, 88), Ди Мария, Верратти, (Матуиди, 88), Дракслер, (Пасторе, 61), - Кавани.
Предупреждения: Менди, 67. Трапп, 75
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фалькао к нам на поле не пойдёт
Травма возродившегося колумбийца пришлась некстати, но это тот случай, когда несчастье помогло: после вылета Фалькао место в основе застолбил Киллиан Мбаппе, воспламенившийся на футбольном небосводе сразу же ярчайшей звездой. Ещё одной потерей «Монако» стал Фабиньо – ключевую фигуру в центре поля заменил Моутинью. У «ПСЖ» отсутствие Маркиньоса должен был компенсировать Кимпембе, в запасе Эмери решил оставить Менье и Матюиди.
За ВДД!
Котировки букмекеров были перекошены в парижскую сторону, и команда Эмери сразу начала подтверждать фаворитский статус. «Монако» в центре поля ощутимо не хватало движения Фабиньо: хороший, но уже немолодой Моутинью находился просто не в своей команде. Парижане, не столкнувшись с серьёзным прессингом, быстро завладели мячом, территорией, в чём им сильно помог быстрый гол.
Верратти сам отобрал мяч, сам вывел Ди Марию 1 на 1, а тот не пожадничал и отпасовал на Дракслера. К слову, в небольшой офсайд. Так по маршруту ВДД мяч и проследовал в ворота Субашича, что позволило команде Эмери хозяйствовать на лионском поле в первой половине тайма. Открывания и молниеносные решения Ди Марии держали защиту «Монако» в постоянном напряжении.
Так где «Монако»?
Призывал и призываю: «Монако» нужно смотреть, пока не растащили! Тем более против «ПСЖ» и в финале турнира. Но что в недавней парижской встрече чемпионата, что сегодня команда Жардима не была на себя похожа. Давить «Ман Сити» она почему-то в состоянии, а с Парижем неуверенно играет против соперника.
Только к середине тайма «Монако» сумел включить прессинг, который доходил даже до чужой штрафной. Ценой таких усилий красно-белым удалось вырвать у взявшего небольшую передышку соперника мяч, а на умелое распоряжение им много времени не ушло. Шикарный черпачок Силвы, зрячий пас Сидибе, чёткий удар Лемара – «Монако» не пришлось создавать много моментов или надолго переворачивать ход игры для гола.
За ДДМ!
После пропущенного мяча парижане заиграли как прежде, даже лучше в условиях увеличившегося объёма пространства. Судья Франк Шнейдер, все высказывания которого транслировались в эфир с помощью специального микрофона, несколько раз не свистнул фолы Менди на игроках «ПСЖ», но и при этом команда Эмери соперника превосходила. Чудом чудо-гол не сотворил Кавани, хотя «Монако» тоже ответил ударом Жермена после подачи углового.
И всё-таки «ПСЖ» смотрелся интереснее, острее, фундаментальнее. Парижане прижимали соперника грани, по которой он ходил, и добился своего образцовой, пусть и не самой стремительной, контратакой. Снова выход 1 на 1, снова парочка Дракслер – Ди Мария, только теперь в обратном порядке. В результате осечки офсайдной ловушки от Жемерсона и неразберихи возле своей штрафной «Монако» заслуженно ушёл с поля с голевым дефицитом. В свой футбол команда Жардима играла лишь короткими перебежками, в атаку выходила натужно и словно чувствовала излишнее уважение к сопернику.
Ver-matador
Эдинсона Кавани давно прозвали «El Matador», но в случае с фантастическим голом уругвайца в качестве приставки стоит использовать начало фамилии гениального автора передачи Верратти. В начале 2-го тайма «Монако» попробовал заиграть в свой футбол, но слишком быстро получил по носу при выходе из обороны. Конечно, игроки «ПСЖ» – большие мастаки по разбазариванию преимущества, но «Камп Ноу» должен был чему-то эту команду научить.
Правда, не научил необходимости реализовывать свои моменты. Монегаски постоянно оказывались в полупозиции: и в атаку основательно выйти не могли, и в оборону уже не успевали. Полузащита «ПСЖ» во главе с Верратти (и без Матюиди, кстати) выступала в роли стены, в которую игроки «Монако» запускали мяч и от которой он со страшной скоростью отскакивал назад. «ПСЖ» имел не один шанс довести дело до разгрома, а Кавани лично умудрился не забить даже с метра.
Когда Фалькао не приехал
На стадион-то он должен были приехать, но на поле выйти не мог. Когда Жардим решил усилить атаку, он обнаружил, что вместо Жермена может выпустить только Набиля Дирара. «Монако» потихоньку подбирался к чужим воротам, навешивал, но колумбийского снайпера в штрафной катастрофически не хватало. Мбаппе морально уничтожил парочкой отборов Верратти, проводивший выдающийся матч. Равно как и Ди Мария, сделавший для Кавани 4-й гол.
Состоявшиеся и восходящие
У «Монако» не нашлось ресурсов для усиления игры, молодой команде не хватило мужского стержня для её перелома, а также Фабиньо, Фалькао... Проект «ПСЖ» строится на куда большие деньги куда больший срок (учитывая смену курса Рыболовлева, ушедшего от типичной модели богатея, владеющего клубом). Звёзды «ПСЖ» – состоявшиеся, звёзды «Монако» – восходящие. Отсюда и фундаментальность, уверенность, являвшиеся сегодня чертами команды, в 4-й раз подряд выигравшей Кубок Лиги. Но для Унаи Эмери, который после «Барселоны» мог запросто потерять команду и работу, этот трофей – первый и невероятно важный .
Очень хочется, чтобы «Монако» после этого тяжёлого поражения не сломался, как не сломался «ПСЖ» после «Камп Ноу». Впереди кульминация чемпионской гонки, а также Лига чемпионов, где монегаскам будет противостоять такая же молодая и яркая дортмундская «Боруссия». Несмотря на сегодняшнее разочарование от игры «Монако», я уже начинаю ждать этих матчей.
Кубок Франции
Финал
"Монако" - "ПСЖ" 1:4
Финал
"Монако" - "ПСЖ" 1:4
Голы: Дракслер, 4, Лемар, 33, Ди Мария, 44, Кавани, 57, 90+1
"Монако": Субашич - Глик, Менди, Сидибе, Жемерсон - Бакайоко, Моутинью, Лемар, (Кардона, 89), Бернарду Силва, Мбаппе - Жермен, (Дирар, 68).
"ПСЖ": Трапп - Тиаго Силва, Курзава, Орье, Кимпембе - Рабьо, Мотта, (Моура, 88), Ди Мария, Верратти, (Матуиди, 88), Дракслер, (Пасторе, 61), - Кавани.
Предупреждения: Менди, 67. Трапп, 75
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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