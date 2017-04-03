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Анатолий Байдачный: чемпион - "Спартак", второе место, думаю, займет ЦСКА

Отечественный тренер Анатолий Байдачный считает "Спартак" главным претендентом на победу в чемпионате.

"Чемпион? "Спартак". По игре, настрою, самоотдаче и фантастической поддержке болельщиков эта команда достойна золота как никто. Второе место, думаю, займет ЦСКА. Последние матчи показали, что армейцы лучше готовы физически. Плюс там командный дух что надо. "Зенит" в этом смысле меня не убедил.

Что касается "Зенита" в целом, то игра оставляет желать лучшего. Пока она не выстроена. Нет стабильности, запаса прочности. Сейчас у команды кто угодно может отобрать очки. Что и доказал недавний матч с "Амкаром". У "Зенита" шикарный подбор футболистов, но до чемпионского футбола далеко", - цитирует специалиста "СЭ".
Теги: Байдачный Спартак Зенит
Сегодня, 09:42
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