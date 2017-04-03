Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Ростов" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Канищев: Дзюба еще молодой, голова еще не совсем на месте

Экс-полузащитника "Зенита" Александр Канищев прокомментировал высказывание Артема Дзюбы о "деревьях и поленьях", сделанное после матча премьер-лиги с "Рубином".

"Понятно, что когда слышишь критику в свой адрес или в адрес своего одноклубника, то всегда считаешь ее чрезмерной. Но очень скоро придет время, когда Артем Дзюба будет сидеть на диване, с большим пузом и кривыми ногами, открывать ту же баночку пива. Те, кого он будет критиковать, сидя на диване, будут говорить о нем точно также.

Все в жизни одинаково, идет по спирали, Дзюба чересчур категоричен. Лучше достойной игрой ответить болельщикам, а не такими колкими замечаниями. Он, безусловно, много говорит, старается это делать с юмором, но нужно стараться фильтровать. Чтобы тебя болельщик любил и ценил, нужно на поле показывать достойную игру и за пределами поля выбирать правильные выражения.

Дзюба еще молодой, голова еще не совсем на месте, вот и бросается такими фразами. Будучи игроком, мне тоже не всегда нравилась критика, но с опытом понимаешь, что ее нужно воспринимать правильно", - передает слова Канищева Спорт день за днем.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 14:26
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.