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Кристиан Рамирес: мы ожидали, что игра будет трудная

Фланговый защитник "Краснодара" поделился своим мнением о матче с ФК "Ростов" (0:0).

- Мы ожидали, что игра будет трудная. Все-таки ростовчане давно не знают поражений в родных стенах. Одно очко — тоже важно для моей команды.

Все понимали, что нереально постоянно превосходить и брать игру под контроль, две команды равны. Любая команда могла забить гол и довести матч до победы. Считаю, что для "Краснодара" , как и скорее всего для Ростова, - ничья положительный итог. При этом, Гранквист ошибается в том, что поле не позволило нам проявить себя полностью , надо было сражаться до финального свистка.

Теперь мы сыграем с ЦСКА и намерены добиться позитивного результата.

В конце недели "Краснодар" продемонстрирует свой футбол, плюс, мы выступим в родных стенах. Думаю, в ЦСКА много сильных футболистов, потому что команда в числе лидеров РФПЛ. - подчеркнул Рамирес.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Рамирес Краснодар ЦСКА Ростов
Вчера, 23:18
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