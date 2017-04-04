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Иско: впереди у "Реала" очень трудный месяц

Полузащитник "Реала" Иско проанализировал крупную победу над "Алавесом" (3:0).

"Я доволен тем, что победили. Это была сложная игра, любая ошибка могла стоить нам потерянных очков. Впереди у "Реала" очень трудный месяц, но команда чувствует себя хорошо как с физической, так и психологической точки зрения. Я тоже чувствую себя хорошо. Когда выхожу на поле, стараюсь делать все возможное, чтобы по максимуму использовать предоставленный шанс. Я действительно рад, что все прошло успешно", - цитирует Иско официальный сайт "Королевского клуба".
Теги: Иско Реал
Сегодня, 06:16
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