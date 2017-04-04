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Евгений Алдонин: мне нравится игра, которую ставит Гончаренко

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал игру армейцев в весенней части сезона.

"Мне нравится та игра, которую ставит Виктор Михайлович. Три победы подряд, один пропущенный мяч - все это говорит в пользу Гончаренко. При нем ЦСКА приблизился к "Спартаку".

Гончаренко вернулся к старой схеме с тремя центральными защитниками, и она пока работает. Другой вопрос, что не все получается в атаке, но в обороне команда действует очень надежно. ЦСКА пока не играл против прямых конкурентов, но в последних матчах ребята набрались опыта, адаптировались к схеме", - цитирует Алдонина "Российская газета"Российская газета.
Теги: Алдонин ЦСКА
Сегодня, 09:59
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