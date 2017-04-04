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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Андрей Будогосский: моя отставка? Не хочу комментировать глупости
Председатель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский назвал глупыми слухи о том, что он подал в отставку со своего поста.
"У меня нет комментариев, я не хочу комментировать глупости. Если я буду предпринимать шаги, то им об этом не будет известно, это личная жизнь", - цитирует Будогосского ТАСС.
"У меня нет комментариев, я не хочу комментировать глупости. Если я буду предпринимать шаги, то им об этом не будет известно, это личная жизнь", - цитирует Будогосского ТАСС.
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