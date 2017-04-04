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Андрей Будогосский: моя отставка? Не хочу комментировать глупости

Председатель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский назвал глупыми слухи о том, что он подал в отставку со своего поста.

"У меня нет комментариев, я не хочу комментировать глупости. Если я буду предпринимать шаги, то им об этом не будет известно, это личная жизнь", - цитирует Будогосского ТАСС.
Теги: Будогосский
Сегодня, 13:58
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№1 Написал: fits (Сегодня, 14:23) #
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Андрей Будогосский: моя отставка? Не хочу комментировать глупости

Одно это высказывание выдает неадекватного человека...
Регистрация: 6.10.2016
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