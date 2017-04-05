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Жулиано: очень сложно себе представить Кубок мира без Лионеля Месси

Полузащитник "Зенита" и сборной Бразилии Жулиано высказался относительно положения сборной Аргентины в отборочном турнире ЧМ-2018.

– Бразилия в ноябре разгромила альбиселесте 3:0. Именно тогда окончательно поверили в себя?

– Если говорить о класико Бразилия – Аргентина, то, конечно, такой результат очень важен. Но мы ведь и игру очень хорошую показали.

– Вам хотелось бы, чтобы аргентинцы тоже приехали в Россию?

– В Южной Америке много хороших сборных: например, Эквадор, Колумбия или Уругвай. Выбрать какую-то одну трудно. Но если отбор заканчивался бы сегодня, то Аргентина, между прочим, пролетела бы мимо чемпионата мира.

– И Месси тоже.

– Очень сложно себе представить Кубок мира без Лионеля. Поэтому думаю, что Аргентина все-таки тоже пробьется на ЧМ-2018. Да, у нее сейчас сложный момент: смена тренера, изменения в составе. Понятно, что это дается непросто, но аргентинцы пройдут, – цитирует Жулиано "СЭ".

После 14 туров сборная Аргентины занимает в таблице квалификации ЧМ-2018 5-е место, которое выводит в стыки с представителем Океании.
Теги: Жулиано Сборная Аргентины
Сегодня, 08:52
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