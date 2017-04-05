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РФПЛ в следующем сезоне планирует ввести потолок зарплат для молодых игроков
Российская футбольная премьер-лига рассчитывает ввести со следующего сезона потолок зарплат для молодых игроков, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Очередная конференция Российского футбольного союза пройдет 8 апреля. На ней будет рассмотрена "Стратегия-2030", которая была принята за основу развития футбола в стране на предыдущей конференции РФС в сентябре прошлого года. В части профессионального футбола будут рассмотрены такие вопросы, как потолок зарплат, лимит на легионеров, количество команд в лиге.
"Профессиональное сообщество российского футбола вышло с единой позицией - для начала мы хотим сделать потолок зарплат для молодых игроков, возраст мы пока определяем - или 21 год, или 23. Это предложение нашло поддержку в том числе и у клубов Российской футбольной премьер-лиги, и мы этот вопрос доведем до конца. Мы попробуем ввести этот потолок в премьер-лиге уже в следующем сезоне.
В "Стратегии-2030" указана дорожная карта реализации по всем направлениям. После конференции мы соберем общее собрание лиги, и обсудим все вопросы, связанные с принятием "Стратегии", - цитирует главу РФПЛ ТАСС.
Очередная конференция Российского футбольного союза пройдет 8 апреля. На ней будет рассмотрена "Стратегия-2030", которая была принята за основу развития футбола в стране на предыдущей конференции РФС в сентябре прошлого года. В части профессионального футбола будут рассмотрены такие вопросы, как потолок зарплат, лимит на легионеров, количество команд в лиге.
"Профессиональное сообщество российского футбола вышло с единой позицией - для начала мы хотим сделать потолок зарплат для молодых игроков, возраст мы пока определяем - или 21 год, или 23. Это предложение нашло поддержку в том числе и у клубов Российской футбольной премьер-лиги, и мы этот вопрос доведем до конца. Мы попробуем ввести этот потолок в премьер-лиге уже в следующем сезоне.
В "Стратегии-2030" указана дорожная карта реализации по всем направлениям. После конференции мы соберем общее собрание лиги, и обсудим все вопросы, связанные с принятием "Стратегии", - цитирует главу РФПЛ ТАСС.
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