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"Локомотив" поздравил Рената Янбаева с 33-летием

"Локомотив" на своем официальном сайте поздравил защитника команды Рената Янбаева с 33-летием.

"Мы поздравляем Рената с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, позитивных эмоций, а также победы в Кубке России", - говорится в поздравлении.
Теги: Локомотив Янбаев
Сегодня, 15:47
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