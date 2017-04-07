"Локомотив" поздравил Рената Янбаева с 33-летием

"Локомотив" на своем официальном сайте поздравил защитника команды Рената Янбаева с 33-летием."Мы поздравляем Рената с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, позитивных эмоций, а также победы в Кубке России", - говорится в поздравлении.