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"Манчестер Юнайтед" упустил победу в матче с "Андерлехтом"

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Андерлехтом" и "Манчестер Юнайтед" завершился вничью.

Лига Европы

1/4 финала

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Мхитарян, 40, Дендонкер, 89

"Андерлехт": Рубен, Аппиа, Мбоджи, Нуйтинк, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Станчу, (Анни, 69), Бруно, (Кипчу, 61), Телин, (Теодорчик, 83), Ачеампонг.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Бейи, Рохо, Дармиан, Кэррик, Погба, Мхитарян, (Фосу-Менса, 90+1), Лингард, (Марсьяль, 68), Рашфорд, (Феллайни, 81), Ибрагимович.

Предупреждения: Мхитарян, 27, Кэррик, 48, Обрадович, 74
Теги: Манчестер Юнайтед Андерлехт
Вчера, 23:58
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(0)
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 00:05) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ювентус»
тут еще ничего неясно,Андерлехт поборется
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: SL 61 (Сегодня, 00:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
А РОСТОВ в Брюсселе выиграл 2;0...
Регистрация: 28.01.2017
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если бы не Рубен - не упустил бы.
Раз этак пять или шесть...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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